Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).
Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, відбувається серія обшуків у різних регіонах України. "Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів", - зазначив співрозмовник.
За попередньою інформацією, було зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.
"Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ", - повідомило джерело.
Водночас у НАБУ зазначили, що сьогодні, 21 липня, у співробітників Бюро "без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора". "Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.
Зрадники України
Раніше у Львівській області було затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину - ексвійськову, яка залишилася працювати в захопленому Мелітополі.
Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.