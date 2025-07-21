Обшуки проходять в різних регіонах України. Детективам інкримінують державну зраду.

Служба безпеки України (СБУ) та Офіс генерального прокурора проводять спецоперацію з нейтралізації російського впливу на Національне антикорупційне бюро України (НАБУ).

Як повідомили УНІАН джерела в СБУ, відбувається серія обшуків у різних регіонах України. "Детективам інкримінують державну зраду, незаконну торгівлю з РФ, корупційні дії в інтересах олігархів", - зазначив співрозмовник.

За попередньою інформацією, було зафіксовано факти неофіційного впливу російських спецслужб на детективів НАБУ.

"Зокрема, один з детективів передавав ворогу секретні дані через оточення Януковича. Інший - зрадив державу та вів незаконний бізнес з РФ, сьогодні його затримала СБУ", - повідомило джерело.

Водночас у НАБУ зазначили, що сьогодні, 21 липня, у співробітників Бюро "без ухвал суду відбуваються слідчі дії, які проводять працівники СБУ та Офісу генерального прокурора". "Наразі з’ясовуємо всі обставини. Деталі - згодом", - йдеться у повідомленні.

Зрадники України

Раніше у Львівській області було затримано майора Повітряних сил ЗСУ, який виявився російським агентом. Окупати завербували його через колишню дружину - ексвійськову, яка залишилася працювати в захопленому Мелітополі.

Головним завданням агента був збір інформації про українську військову авіацію. Зокрема, ворог намагався отримати координати оперативних аеродромів, логістичних хабів та центрів технічного обслуговування бойових літаків ЗСУ.

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