Пенсійний фонд перерахував розмір субсидій на опалювальний сезон і розповів, де знайти інформацію про зміни.

Пенсійний фонд України здійснив перерахунок розмірів житлових субсидій для населення - на опалювальний сезон 2024 і 2025 років. Пресслужба ПФУ повідомляє, що розмір житлової субсидії за жовтень окремо було розраховано з урахуванням "послуги з опалення житлового приміщення" за 16 днів - із 16 жовтня.

"Виплата житлової субсидії за жовтень буде здійснена в листопаді. Переглянути всю інформацію про нараховану субсидію (зокрема, про розмір і період) можна в особистому кабінеті на вебпорталі електронних послуг Пенсійного фонду України в розділі "Моя субсидія", - ідеться в матеріалі.

Крім того, повідомляється, що українці, які мають право на отримання субсидії, можуть особисто подати документи до Пенсійного фонду - зробити це можна через сервісні центри, поштою (на адресу територіального органу ПФУ) або онлайн (через вебпортал).

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Пенсійний фонд України звертає увагу і на той факт, що, у разі подання документів до 30 листопада (включно), субсидія призначається з початку опалювального сезону, якщо заява написана після 1 грудня - субсидію призначать з місяця, в якому відбулося звернення.

Інші новини про опалювальний сезон 2024/2025

Раніше УНІАН повідомляв, як можуть покарати за незаконне зберігання дров. Це стосується тих громадян, у яких не буде документів, що підтверджують законність походження дерев.

Крім того, частина українців може отримати 21 000 гривень, якщо вони опалюють житло дровами, вугіллям або іншим видом твердого палива.

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