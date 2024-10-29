Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 мільярда гривень субсидій і пільг нарахували та виплатили.

Прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів про програми підтримки українців на прийдешню зиму. Громадяни країни мають можливість скористатися субсидіями та пільгами.

За його словами, українці, які опалюють житло вугіллям, дровами або іншим твердим паливом, отримають субсидію в розмірі до 21 тисячі гривень. Програма охопить приблизно 500 тисяч сімей.

При цьому він зазначив, що українцям у жовтні нарахували 1,4 мільярда субсидій і пільг.

Відео дня

"Загалом за 10 місяців цього року близько 29,6 мільярда гривень субсидій і пільг було нараховано і виплачено українцям. Діє спрощений порядок оформлення субсидій, працює автоматичне перепризначення для тих, хто отримував субсидію протягом опалювального сезону", - ідеться в повідомленні Шмигаля в його Telegram-каналі.

Опалювальний сезон в Україні - останні новини

У Мінсоцполітики розповіли, що за наявності заборгованості за житлово-комунальні послуги надання субсидії припиняється. При цьому заборгованість можна погасити поступово, але для цього необхідно домовитися про реструктуризацію боргу з постачальниками послуг.

Пізніше прем'єр-міністр Денис Шмигаль розповів, чи готова Україна до зими та опалювального сезону - третього в умовах повномасштабної війни. За його словами, понад 99% житлових будинків готові до початку опалювального сезону.

Вас також можуть зацікавити новини: