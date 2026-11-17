Роботи в інших районах столиці досі тривають.

Система централізованого водопостачання в Києві не працює під час масштабних відключень світла. Заживлення насосів для подачі води від резервних генераторів столична влада змогла забезпечити в єдиному районі міста – на Оболоні, повідомляє УНІАН заступник голови КМДА Петро Пантелеєв.

"Там немає по суті проблем. Тобто сам перехід на резервне живлення зайняв якийсь час: годину не було води – і Оболонський район постійно з водою. Але в інших випадках сама потужність об’єктів передбачає повноцінне будівництво електростанцій, створення окремої інфраструктури, щоб живити об’єкти водопостачання та водовідведення", – каже Пантелеєв.

Резервне живлення для водопостачання дозволить забезпечити водою під час потенційних блекаутів 300 тисяч мешканців Оболоні. В усіх інших районах Києва роботи з встановлення обладнання досі тривають.

Відео дня

"Таку роботу ми проводимо. Перший етап – 104 генератори, 16 МВт спеціально під водопостачання – вони вже збудовані. Ця робота продовжується, і наприкінці року ми проєкт цей плануємо завершити. Річ у тім, що потужність більшої частини системи водопостачання і водовідведення міста Києва є такою, яку, грубо кажучи, генератори не тягнуть", – попереджає Пантелеєв.

Проблеми з водопостачанням в Києві – останні новини

На початку листопада внаслідок ударів російських окупантів в Києві тимчасово зникало і гаряче, і холодне водопостачання. В "Київводоканалі" радили мешканцям набирати воду в бюветах.

Енергетичний експерт Станіслав Ігнатьєв зазначає, що водопостачання та опалення тісно пов’язані між собою. За його оцінками, проблеми з водою взимку загрожують більше правому берегу Києва, особливо – мешканцям висотних поверхів.

Вас також можуть зацікавити новини: