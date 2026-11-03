Водопостачання в Києві тимчасово відсутнє, – Київводоканал

Воду радять набирати в бюветах.

Внаслідок атак російських окупантів та пошкоджень енергетичної інфраструктури столиці знеструмлено основні водопровідні об'єкти "Київводоканалу". У зв'язку з цим водопостачання в Києві було тимчасово припинено, повідомляє офіційний сайт компанії.

Наразі фахівці "Київводоканалу" спільно з енергетиками працюють над вирішенням ситуації. При цьому з поверненням заживлення вода з’явиться в квартирах киян з затримкою.

"Після відновлення електроживлення знадобиться певний час для запуску обладнання, наповнення водопровідних мереж та стабілізації тиску", – ідеться в повідомленні.

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В Києві працює мережа бюветних комплексів, де мешканцям радять за потреби набирати питну воду. Дізнатися розташування найближчих бюветів можна на сайті КП "Київводфонд".

Оновлено 16:55. Через екстрені відключення світла в Києві фіксують перебої з водопостачанням та рухом громадського електротранспорту, повідомляє столичний мер Віталій Кличко.

"У зв'язку з пошкодженнями, внаслідок атак ворога, об'єктів київського регіонального енерговузла, в Києві та області екстрені відключення електроенергії. Це також спричинило перебої з водопостачанням у столиці. Та в русі громадського електротранспорту", – йдеться в повідомленні.

Відключення світла в Україні – останні новини

3 листопада у низці регіонів України були запроваджені екстрені відключення світла. Аварійні знеживлення були застосовані у Києві, Київській, Дніпропетровській, Чернігівській та Черкаській областях, а також на Одещині та Сумщині.

Директор енергетичних програм Центру Разумкова Володимир Омельченко зазначає, що власна генерація електроенергії забезпечує менше 5% від потреб Києва. При цьому влада столиці майже п’ять років не займалася питанням енергетичної стійкості міста, каже фахівець.

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