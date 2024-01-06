Китайські компанії, що продовжують торгувати з російськими імпортерами, ризикують наразитися на санкції з боку США.

Китайські поставки до Росії важливого класу сучасних верстатів зросли вдесятеро з моменту повномасштабного вторгнення РФ в Україну, а виробники цієї країни тепер домінують у торгівлі високоточними пристроями з числовим програмним управлінням, що є життєво важливими для російської військової промисловості, пише Financial Times.

Зазначається, що стрімке зростання поставок верстатів, які дозволяють надзвичайно точно фрезерувати метал, викликає велике занепокоєння у союзників України.

Журналісти посилаються на російську митну звітність, яка показує, що в липні китайські виробники відвантажили таких інструментів на суму $68 млн порівняно з $6,5 млн у лютому 2022 року.

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"Китай і Росія мають однаковий політичний інтерес, який полягає в тому, щоб кинути виклик і протистояти США. Справа в тому, що Росія була відрізана від імпорту європейської техніки, і у неї немає іншого вибору, окрім як покладатися на Китай", – зазначив доцент Сінгапурської школи міжнародних досліджень Майкл Раска.

Вказано, що російський імпорт верстатів з ЄС різко скоротився через посилення санкцій. Митні декларації показують, що пристрої китайського походження становили 57% російського імпорту за вартістю в липні, тоді як до війни цей показник був на рівні 12%. Москва також продовжує імпортувати значні обсяги таких інструментів, виготовлених на Тайвані і в Південній Кореї.

За словами автора статті, китайські компанії, що продовжують торгувати з російськими імпортерами, ризикують наразитися на дії з боку США, які можуть поставити під загрозу їхню здатність торгувати на інших ринках.

Водночас Пекін наполягає на тому, що не постачає летальну зброю до Москви і заперечує підтримку військових зусиль свого сусіда, але також відкидає застосування санкцій. Однак річний товарообіг між двома країнами досяг "історичного максимуму" – майже 200 мільярдів доларів.

"Аналіз Інституту економік, що розвиваються, Банку Фінляндії свідчить, що середня ціна для Росії на кошик китайських товарів, які могли б підтримати її військові зусилля, зросла на 78% з 2021 по 2023 рік. Ціна китайського експорту тих самих товарів до інших країн зросла лише на 12%", – пише видання.

За даними аналітика вашингтонської організації з аналізу конфліктів C4ADS Аллен Маггард, верстати з ЧПК можуть "швидко виготовляти складні компоненти з металу та інших жорстких матеріалів з постійним ступенем точності і акуратності. Ці якості роблять їх особливо цінними для оборонного виробництва".

"Незрозуміло, як Росія використовує імпортовані нею китайські верстати з ЧПУ. Маггард сказав, що, на його думку, російські оборонні заводи лише "починають використовувати китайські верстати з ЧПУ. Зображені на фото верстати, як і раніше, є європейськими, тайванськими, корейськими або японськими постачальниками", – йдеться в публікації.

Так, аналітик дослідницької та правозахисної організації "Рада економічної безпеки" України Олена Юрченко вказала, що було б "майже неможливо" використовувати китайський верстат з ЧПУ на заводі, який побудував свої виробничі процеси на інструменті іншого виробника з іншими характеристиками.

Забезпечення РФ технологіями

Раніше УНІАН писав, що з лютого 2022 року Росія значною мірою продовжувала отримувати технології, необхідні для підтримки економіки. Після того, як експортні обмеження та корпоративні заборони спочатку призвели до збоїв у торгівлі, російські постачальники знайшли лазівки та культивували обхідні шляхи.

Також РФ використовує засоби радіоелектронної боротьби проти України, в яких є технології британських компаній.

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