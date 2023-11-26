У виробництві РЕБ в Росії беруть участь во "Стріла", науково-дослідне підприємство "Протек" і концерн "Радіоелектронні технології", які не потрапили під санкції Великобританії.

РФ використовує засоби радіоелектронної боротьби проти України, в яких є технології британських компаній. Як пише The Guardian, у звіті, складеному Україною і розісланому найбільшим країнам, які ввели санкції, вказані ключові російські фірми, що займаються розробкою і виробництвом електронної військової техніки. Київ стверджує, що Великобританія та інші країни ще не ввели санкції проти деяких залучених фірм і закликає це зробити.

У досьє стверджується, в деяких сучасних електронних пристроях, задіяних у війні, використовуються компоненти, вироблені британськими фірмами, і необхідні більш ефективні дії, щоб заблокувати використання іноземних компонентів.

У доповіді говориться, що у виробництві засобів радіоелектронної боротьби беруть участь вісім ключових російських фірм. У їх число входять науково-виробниче об'єднання "Стріла", науково-дослідне підприємство "Протек" і концерн "Радіоелектронні технології", які не потрапили під санкції Великобританії.

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У звіті також вказуються компоненти британських фірм, які були виявлені в російських засобах радіоелектронної боротьби.

Так, транзистори компанії Semelab Ltd, зареєстрований офіс якої знаходиться в Вокінгу, графство Суррей, і належить TT Electronic Group Holdings, були виявлені в обладнанні для блокування радіокерованих пристроїв і зв'язку на полі бою. У мобільному радарі ближньої дії було виявлено обладнання для електроживлення компанії XP Power, штаб-квартира якої знаходиться в Сінгапурі і акції якої котируються на Лондонській фондовій біржі. А в системі пеленгації були виявлені деталі, імовірно виготовлені компанією Golledge Electronics, що базується в Ільмінстері, Сомерсет.

Водночас причетні до цього компанії заявляють, що припинили всю торгівлю з Росією з лютого 2022 року або раніше.

У доповіді пропонується, крім введення санкцій щодо виявлених російських компаній, ввести "єдину базу даних компонентів", що визначає технології, які російські військові використовують у своєму обладнанні радіоелектронної боротьби.

Західні деталі в російській зброї

Україна неодноразово заявляла, що Москва знаходить спосіб обійти санкції і отримати європейські комплектуючі, які використовує для виробництва зброї. У серпні Україна представила країнам-членам "великої сімки" звіт, в якому стверджується, що за останні три місяці Україну близько 600 разів атакували дронами, створеними за західними технологіями.

За даними російського видання "Верстка", країна-агресор може імпортувати практично будь-які санкційні товари, в тому числі і чіпи західних компаній. Майже вся західна електроніка потрапляє в Росію через Китай і Гонконг.

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