Документи дають рідкісне уявлення про гонку, в якій російські торговці надійно трималися на крок попереду спроб США відрізати їх від поставок.

Використовуючи спеціалізовані сайти електронної комерції, секретні обхідні шляхи доставки і ціле сузір'я посередників, Росія отримує технологічні компоненти, необхідні їй для підтримки своєї економіки і дій в Україні.

Незабаром після початку війни між Росією і Україною в минулому році інженерам Convex, російської телекомунікаційної компанії, знадобилося знайти американське обладнання для російської розвідслужби. Але після того, як західні країни ввели нові обмеження на торгівлю з Росією, обладнання так і не надійшло. Співробітники Convex незабаром знайшли рішення, пише The New York Times.

3 березня 2022 року, інженери легко отримали необхідне обладнання Cisco через маловідомий російський сайт електронної комерції Nag, який обійшов міжнародні торговельні обмеження.

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Російська влада і компанії об'єдналися, щоб скористатися тріщинами в глобальній системі реагування. За даними витоку електронних листів російського уряду, торгових документів і записів онлайн-переговорів між російськими інженерами, вони використовували мережі посередників, в тому числі посередників в Китаї, і маскували свою діяльність за допомогою підставних компаній.

Документи дають рідкісне уявлення про гонку, в якій російські торговці надійно трималися на крок попереду спроб США відрізати їх від поставок.

Компанія Invent Maroc не мала досвіду міжнародного експорту. Проте, згідно з торговими документами, вона закуповувала електроніку в Коста-Ріці, Малайзії, Тайвані, Китаї, Японії та Мексиці.

Аналіз пропозицій "ПроСофт" виявив близько 300 продуктів, призначених для продажу, які містять чіпи Intel, а також компоненти, вироблені Nvidia, і комп'ютерний чіп, оптимізований для роботи зі штучним інтелектом, розроблений Google. Хоча незрозуміло, як в кінцевому підсумку використовувався імпорт, американські чіпи були виявлені на російських ракетах і безпілотниках, як стверджують експерти з озброєнь.

Китай та Гонконг поставили 85 відсотків напівпровідників, імпортованих до Росії з березня 2022 року по вересень 2023 року, порівняно з 27 відсотками до конфлікту.

Засоби зв'язку, які нібито заборонено поставляти в Росію, можна легко знайти на сайті компанії Nag, відфільтрувавши їх за ціною, типом продукту і кількістю.

Загалом за останній рік Nag ввіз до Росії обладнання Cisco на суму майже 10 мільйонів доларів та продукцію Nokia та Intel на суму близько 1 мільйона доларів.

Поставка технологій в РФ-деталі

РФ використовує засоби радіоелектронної боротьби проти України, в яких є технології британських компаній. Як пише The Guardian, у звіті, складеному Україною і розісланому найбільшим країнам, які ввели санкції, вказані ключові російські фірми, що займаються розробкою і виробництвом Електронної військової техніки. Київ стверджує, що Великобританія та інші країни ще не ввели санкції проти деяких залучених фірм і закликає це зробити.

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