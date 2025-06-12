Український ударно-розвідувальний комплекс має низку унікальних характеристик.

Ударно-розвідувальний безпілотний комплекс Bulava від компанії DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує російський "Ланцет". Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

"Ще нещодавно в небі домінував російський "Ланцет". Сьогодні його витісняють рішення від учасників кластера оборонних інновацій Brave1. Ударно-розвідувальний комплекс Bulava від DeViro вже виконує бойові завдання й перевершує "Ланцет" за ключовими показниками", - зазначив Федоров.

За його словами, система не просто знищує цілі — вона робить це точно, у тилу ворога й за найскладніших умов.

Ключові можливості системи:

знищує високопріоритетні цілі — засоби РЕБ та системи ППО ("Бук-М", "Тор") тощо;

уражає як стаціонарні, так і рухомі об’єкти;

забезпечує відеопідтвердження уражених цілей у реальному часі;

має низку унікальних характеристик, які не розголошують з міркувань безпеки.

"Технології — наша асиметрична перевага. Що більше таких рішень, то менше шансів у ворога", - додав Федоров.

Українська зброя - останні новини

29 травня стало відомо, що Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів. Ці дрони здатні автономно знаходити та уражати цілі: від російських літаків до засобів протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, на відстані до 100 кілометрів дрон повертається назад для повторного використання.

У квітні міністр цифрової трансформації Михайло Федоров повідомив, що робот Ardal, створений учасниками кластеру Brave1, врятував трьох поранених, які провели місяць в оточенні ворога.

Вас також можуть зацікавити новини: