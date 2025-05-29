Він доставляє два FPV на відстань до 300 кілометрів.

Україна вперше застосувала дрон-матку на базі штучного інтелекту, яка доставляє два ударні FPV-дрони на відстань до 300 кілометрів.

Про це у своєму Telegram-каналі повідомив міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров. Він зауважив, що дрони на базі штучного інтелекту вже працюють на полі бою. "Український оборонний кластер Brave1 створив нове технологічне ШІ-рішення, яке підвищує ефективність та точність ударів по ворогу", - повідомив урядовець.

За його словами, ці дрони здатні автономно знаходити та уражати цілі: від російських літаків до засобів протиповітряної оборони та об’єктів критичної інфраструктури. Крім того, на відстані до 100 кілометрів дрон повертається назад для повторного використання:

"Вартість однієї місії - 10 000 доларів. Для порівняння: запуск ракети коштує у 300-500 разів більше".

Він додав, що усе це - без GPS. "Система SmartPilot використовує візуально-інерційну навігацію, орієнтується за допомогою камер, а LIDAR лише підсилює точність. Штучний інтелект самостійно розпізнає й обирає ціль", - розповів Федоров і додав, що Україна продовжує створювати розробки, які змінюють правила гри в технологічній війні.

Дрони на війні

Як відомо, війну в Україні часто називають "війною дронів" через безпрецедентне використання безпілотників ЗСУ і російськими військами. Це явище стало визначальним для сучасного поля бою.

В Україні активно розвивається внутрішнє виробництво дронів, модернізуються алгоритми управління, навігації та штучного інтелекту. А FPV-дрони з вибухівкою стали майже "артилерією для піхоти".

Раніше українське Міністерство оборони допустило до експлуатації у війську безпілотні авіаційні комплекси українського виробництва "Батон Оптик".

Згідно з описом, він оснащений легкою рамою, потужними двигунами, високоякісним акумулятором та оптоволоконним каналом керування. Бойовий заряд, який він несе, має достатню потужність для ураження тактичної техніки, вогневих точок і складів боєприпасів противника.

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