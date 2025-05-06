Ударний безпілотник FP-1 може нести бойову частину в 120 кілограмів.

Сьогодні в Києві відбулася виставка новітніх зразків українського озброєння, присвячена Дню піхотинця. Про це повідомляє РБК-Україна.

Зокрема, на виставці було представлено український безпілотник "Булава", розроблений українсько-чеською компанією UAC. Згідно із заявленою інформацією, безпілотник комплектується кумулятивно-термобаричною бойовою частиною масою 3,6 кг. Дальність польоту БПЛА становить до 60 кілометрів.

Крім того, увазі відвідувачів виставки було представлено наземний роботизований апарат TerMIT українського виробництва. При вантажопідйомності до 300 кг він може пересуватися на дистанцію до 20 кілометрів зі швидкістю до 10 км/год. Відомо, що цей дрон уже активно застосовується на фронті, зокрема як пересувна платформа для великокаліберного кулемета.

Відео дня

Ще одним цікавим експонатом на виставці виявився ударний безпілотник FP-1. За наявною інформацією, він може літати на відстань до 1600 км за бойової частини у 120 кг.

Інші новинки українського оборонпрому

Як писав УНІАН, на озброєнні 44-ї окремої артилерійської бригади ЗСУ з'явився новий варіант української самохідної гаубиці "Богдана". Самохідка в цій модифікації має нову бронекабіну від компанії "Українська бронетехніка" і використовує колісне шасі Tatra T815-7 (8х8).

Також ми розповідали, що Міністерство оборони кодифікувало і допустило до експлуатації в підрозділах Збройних сил України наземний роботизований комплекс "Віслюк" українського виробництва. Машина на гусеничному ходу має високу прохідність по складному рельєфу місцевості.

Вас також можуть зацікавити новини: