Компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна залежатиме від проживання її отримувача в Україні протягом останніх двох років.

Верховна Рада ухвалила закон щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. Про це у своєму Telegram-каналі повідомив народний депутат від "Голосу" Ярослав Железняк.

"№11161 - щодо порядку компенсації за знищене майно на тимчасово окупованих територіях. За - 292 в цілому", - написав він.

Відповідним законом, зокрема визначається, що об’єкти нерухомого майна, що знаходяться на територіях територіальних громад, які розташовані в районі проведення воєнних (бойових) дій або перебувають у тимчасовій окупації, оточенні (блокуванні), та обстеження яких є неможливим у зв’язку з такими обставинами, вважаються знищеними для цілей цього закону.

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Компенсація за знищений об’єкт нерухомого майна надається за умови, що отримувач компенсації на дату подання заяви про її надання проживає в Україні протягом останніх двох років.

За наслідками отримання заяви про надання компенсації за знищений об’єкт нерухомого майна Комісією з розгляду питань щодо надання компенсації вирішується питання про можливість чи неможливість проведення обстеження об’єкта нерухомого майна, про що складається відповідний акт, який направляється заявнику протягом 10 календарних днів з дня подання заяви.

Порядок надання компенсації за знищені об’єкти нерухомого майна встановлюються Кабінетом міністрів України. Закон набирає чинності через чотири місяці з дня його опублікування.

Війна в Україні - компенсації за військові злочини РФ

Міністр цифрової трансформації Михайло Федоров зазначав, що українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Росії вже з 2025 року.

За його словами, у 2025 році буде запущено всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих Росією. Йдеться про заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоров’ю, у кого знищили автівки, та інші види збитків.

Міністр зазначив, що завершуються всі юридичні та технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до міжнародного

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