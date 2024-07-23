Механізм подачі заявок буде цифровізований та доступний у "Дії".

Українці зараз можуть подавати заявки до Міжнародного реєстру збитків для України за пошкоджене та знищене житло, а з серпня буде доступно 12 нових категорій для заяв.

"Наразі українці вже подають заявки до Реєстру на компенсацію за пошкоджене та знищене житло. З серпня відкриється можливість подати заяву за 12-ма новими категоріями. Зокрема щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури", - повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

За словами Шмигаля, механізм подачі заявок буде так само цифровізований і доступний у "Дії".

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"Принцип "Росія заплатить" невідворотно буде втілений в життя", - додав очільник Кабміну.

Реєстр збитків для України - останні новини

У травні 2024 року українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, отримали можливість повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".

У червні в "Дії" були розширені можливості для власників зруйнованого під час війни житла. Заявки можна подавати українцям, навіть якщо житло знаходиться на окупованих територіях або в зонах бойових дій, право власності не зареєстроване в Реєстрі речових прав на нерухоме майно чи немає акту від місцевої влади про обстеження пошкодженого або знищеного житла.

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