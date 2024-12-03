Українці, що постраждали від дій РФ, вже можуть подавати заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія".

Українці зможуть подати заяву про репарації за будь-які злочини Російської Федерації вже з 2025 року. Про це міністр цифрової трансформації Михайло Федоров написав у Telegram.

"У 2025-му запустимо всі 45 категорій заяв про відшкодування збитків, завданих РФ. Додамо заяви про репарації для тих, хто вимушено покинув дім, кому завдали шкоду життю та здоров’ю, у кого знищили автівки та інші види збитків", - йдеться в повідомленні.

Міністр зазначив, що зараз посилюється команда та завершуються всі юридичні й технічні питання, щоб уже в першій половині 2025 року були доступні всі категорії заяв до міжнародного Реєстру збитків для України.

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Федоров також нагадав, що ще у квітні почали збирати інформацію про знищене житло до Реєстру. Найбільше заяв тоді було отримано з Донецької, Харківської та Херсонської областей.

"Це важливий механізм, по суті, основа для майбутніх репарацій. Чим більше заяв, тим чіткіше розуміння світу про шкоду, якої завдала Росія Україні", - додав міністр.

Найпоширеніші причини збитків для подання заяв:

бойові дії у фронтовій або прифронтовій зоні;

артилерійський обстріл;

повітряна атака;

окупація населеного пункту;

руйнування Каховської ГЕС.

"Якщо ви чи ваші рідні постраждали від дій Росії — подавайте заяви до міжнародного Реєстру збитків через портал "Дія". Світ повинен знати все про злочини країни-терориста", - наголосив Федоров.

Реєстр збитків для України - останні новини

У травні 2024 року українці, чиї домівки постраждали від російської агресії, отримали можливість повідомити в міжнародний Реєстр збитків про пошкоджене чи знищене майно на порталі "Дія".

З серпня відкрилася можливість подати заяву за 12-ма новими категоріями. Зокрема щодо загибелі людей, внутрішнього переміщення, пошкодження об’єктів критичної інфраструктури.

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