Зазначається, що військові витрати можуть скоротитися у 2026 році.

Влада Російської Федерації заклала в бюджет 2025 року рекордну суму витрат на війну. Військові витрати становитимуть 6,31% ВВП країни-агресорки.

Видання The Bell пише, що в пояснювальній записці до законопроєкту про федеральний бюджет за статтею "Національна оборона" заплановано видатки в розмірі 13,5 трильйона рублів.

У бюджеті 2024 року на військові витрати закладали лише 10,4 трильйона рублів, що тоді було рекордною сумою. Водночас у 2023 році передбачалося, що у 2025-2026 роки військові витрати Росії скорочуватимуться до 8,5 і 7,4 трильйона рублів.

Відео дня

Новий трирічний бюджет РФ передбачає, що у 2026-2027 роках військові витрати скоротяться до 12,8 трильйона рублів у 2026 році, а у 2027 році заплановано суму в розмірі 13,1 трильйона рублів.

Варто зазначити, що проєкт федерального бюджету на 2025 рік і на плановий період 2026 та 2027 роки внесли до Держдуми РФ 30 вересня.

Економіка Росії наближається до краху

Видання Bloomberg прогнозувало, що економіка Російської Федерації, яка потерпає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися. Головна причина таких змін - західні санкції щодо ключових секторів.

Крім того, журналісти видання повідомляли, що Росія планує на чверть збільшити військові витрати в бюджеті 2025 року.

Вас також можуть зацікавити новини: