Проект бюджету РФ на наступний рік передбачає витратити 6% ВВП на спроби знищити Україну.

Росія планує на чверть збільшити військові витрати у бюджеті 2025 року. Про це пише Bloomberg із посиланням на проект трирічного бюджету РФ, з яким вдалося ознайомитися журналістам.

Так, у російському бюджеті на наступний рік витрати на "оборону" складуть 13,2 трильйона рублів (142 мільярди доларів) проти 10,4 трильйона рублів у поточному році. Це еквівалентно 6,2% ВВП. Згідно з підрахунками Bloomberg на основі проектних даних, військові витрати РФ складуть 5,6% ВВП у 2026 році та 5,1% у 2027 році.

Загалом в наступному році Кремль витратить на армію та інші силові органи близько 40% федерального бюджету. Це більше, ніж сукупні асигнування на освіту, охорону здоров'я, соціальну політику та підтримку економіки.

При цьому засекречені статті бюджетних видатків у наступному році складуть 12,9 трлн рублів, тобто близько 30% загального кошторису.

"Кремль продовжує збільшувати витрати на війну, оскільки його сили повільно просуваються на сході України у війні, яка, за оцінками західних спецслужб, спричинила сотні тисяч втрат росіян", – пише Bloomberg.

Водночас із документів видно, що російський уряд розраховує скоротити дефіцит бюджету наступного року до 0,5% ВВП за рахунок збільшення газових і так званих ненафтових доходів.

Bloomberg припускає, що прогнозований дефіцит бюджету може виявитися оптимістичним, виходячи з досвіду поточного року. Зараз урядовий прогноз дефіциту бюджету на 2024 рік складає 1,7% ВВП, хоча ще у червні планували на 0,6 відсоткового пункту менше.

Росія не збирається припиняти війну

Як писав УНІАН, днями Росія у грубій формі відмовилася брати участь у глобальному саміті миру, який Україна хоче провести до кінця року. МЗС Росії каже, що готовий обговорювати лише умови, висунуті Путіним у червні – коли він зажадав, аби Україна не тільки визнала за РФ окуповані території, але й відала ще вільну територію.

Західні оглядачі висловлюють думку, що Путін досі упевнений у своїй здатності перемогти у війні на виснаження проти України. При цьому і Кремль, і самі росіяни готові на будь-які втрати заради продовження війни.

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