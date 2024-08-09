Величезні державні витрати на оборону сприяли зростанню економіки у воєнний час.

Економіка Росії, яка страждає від величезних витрат на війну проти України, може різко сповільнитися. Головна причина таких змін - санкції щодо ключових секторів.

Видання Bloomberg пише, що трудові ресурси практично вичерпані в умовах жорсткої конкуренції між військовими і підприємствами, що, ймовірно, обмежить розвиток оборонних галузей. Будівельний і банківський сектори більше не захищені від високих відсоткових ставок, оскільки більшу частину іпотечних програм, які субсидувала держава, згорнули.

На думку економістів, ВВП у другому кварталі підскочить більш ніж на 4% у річному обчисленні, але за решту місяців темпи зростання, найімовірніше, сповільняться вдвічі.

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За словами економіста Олексія Ісакова, "ця оцінка покаже останній сплеск зростання перед тим, як російська економіка почне помітно охолоджуватися". Він очікує, що зростання російської економіки сповільниться приблизно до 2% у другій половині року і становитиме 0,5-1,5% наступного року.

Уряд різко збільшив витрати після вторгнення в лютому 2022 року, вливаючи гроші у військову й оборонну промисловість і намагаючись захистити підприємства від впливу санкцій, запроваджених США та ЄС. За словами глави Банку РФ Ельвіри Набіулліної, економіка перегрілася до такої міри, якої не було з часів світової фінансової кризи 2008 року.

"Резерви робочої сили і виробничих потужностей практично вичерпані", - сказала Набіулліна.

Центробанк підняв ключову процентну ставку на 200 базисних пунктів до 18%, найвищого рівня з перших тижнів війни, щоб протистояти ризику стагфляції, оскільки зростання цін продовжує прискорюватися. Рівень безробіття, що є основною ознакою перегріву, в Росії знизився до історичного мінімуму в 2,4% і нижчий, ніж у будь-якій із країн G7.

За даними Федеральної служби статистики, підприємствам не вистачає понад 2 мільйонів працівників. Банк Росії закрив свій парк броньованих інкасаторських машин, тому що багато співробітників пішли працювати на оборонні заводи.

Потреби військових у нових рекрутах для війни продовжують посилювати тиск на робочу силу у зв'язку з тим, що урядовці різко збільшують виплати для нових добровольців.

За даними Міністерства економіки, економічна активність у червні демонструвала ознаки охолодження в більшості секторів, а зростання будівництва виявилося найнижчим за цей період з 2020 року.

Темпи зростання в обробній промисловості, зумовлені військовими замовленнями, у червні були вдвічі нижчими, ніж у травні. Темпи зростання оптової торгівлі, включно з продажем енергоносіїв, сповільнилися до менш ніж 2% з двозначних показників у попередні місяці.

За словами Ісакова, військова промисловість Росії, що бурхливо розвивається, схоже, з усіх боків впирається в стелю зростання через жорстку конкуренцію за робочу силу, граничне завантаження устаткування і дедалі обмеженіший доступ до імпортних комплектуючих.

Проблеми економіки РФ - останні новини

Володимир Путін створив житлову "бульбашку", через що російські чиновники б'ють на сполох. Ціни на нерухомість у найбільших містах Росії за останні три роки зросли на 172%.

Російські олігархи отримали мільярди доларів дивідендів на тлі ослаблення економічної невизначеності через війну. Щонайменше десяток бізнесменів отримали понад 11,3 мільярда доларів за 2023 рік і в першому кварталі цього року. Багато з них мають тісні зв'язки з Путіним, а деякі потрапили під санкції.

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