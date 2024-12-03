Зазначається, що оновлені податки торкнуться продажів легкових авто, вантажівок, автобусів та іншої автотехніки.

В Україні з 1 грудня підвищили ставку військового збору з 1,5 до 5% на доходи фізичних осіб від продажу рухомого майна протягом року. Таким чином, автовласники, які продаватимуть свій транспорт, мають сплатити податок.

За інформацією Головного сервісного центру МВС, під час продажу авто українці мають сплатити державі певний відсоток податку:

продаж першого авто - 0%;

продаж другого авто - 5% від вартості авто + військовий збір - 5%;

продаж третього і більше - 18% від вартості авто + військовий збір - 5%.

Зазначається, що під час продажу першого, другого автобуса, вантажівки, причепа, трактора, спецтехніки та іншого рухомого майна доведеться сплатити 5% податку і 5% військового збору від оціночної вартості.

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У разі, якщо продається вже третій і більше автобус, вантажівка, причіп, трактор, спецтехніка та інше рухоме майно, доведеться сплатити 18% податку і 5% військового збору від оціночної вартості.

Водночас для українських військових ставка військового збору залишається на рівні 1,5%.

Ця норма регулюється ст. 173 Податкового кодексу України.

Підвищення податків в Україні

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення податків, який ухвалила у другому читанні Верховна Рада ще 10 жовтня.

Закон був опублікований і мав би набути чинності з 29 листопада, що створило б незручності під час розрахунку заробітної плати та податків працівників, однак сьогодні стало відомо, що він набуде чинності вже з 1 грудня.

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