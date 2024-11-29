Меншим стане легальний чистий дохід, зокрема, заробітні плати та відсотки з депозитів.

З 1 грудня, після набрання чинності законом про підвищення податків, всі легальні доходи українців знизяться через зростання військового збору до 5%. Про це розповіла народна депутатка, член Комітету ВР України з питань фінансів, податкової та митної політики Ніна Южаніна в ефірі "Київ24".

"Абсолютно точно, всі доходи, які ви легально отримуєте в будь-якому місці - це на роботі як найманий працівник, нараховані відсотки по депозитам в банках - все це буде оподатковуватися за ставкою військового збору не 1,5%, а 5%", - сказала Южаніна.

Вона пояснила, що чистий дохід "на руки" стане меншим.

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"Треба всім розуміти, що коли ви з 1 грудня ідете отримувати тисячу гривень ("зимової підтримки" – УНІАН), то вам одночасно піднімають утримання з ваших доходів і роздають цю тисячу. Але роздадуть один раз, а утримувати будуть щомісячно", - зауважила нардепка.

За словами Южаніної, слід бути уважними і при отриманні меншої заробітної плати з 1 грудня розуміти, що це не вина роботодавця, а збільшення ставки військового збору.

Підвищення податків – що відомо

28 листопада президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення податків, який був ухвалений в другому читанні Верховною Радою ще 10 жовтня.

Закон був опублікований і мав би вступити в силу з 29 листопада, що створило би незручності при обрахунку заробітної плати і податків працівників, проте сьогодні стало відомо, що він набуде чинності вже з 1 грудня.

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