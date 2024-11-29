Публікація закону була перенесена, аби він вступив у силу з 1 грудня.

Закон про підвищення податків набуде чинності з 1 грудня, а не з 29 листопада, як про це повідомляв голова фінансового комітету Верховної Ради Данило Гетманцев.

"Безсонна ніч і є результат - ресурсний закон набуде чинності 1 грудня 2024 року. Опублікований буде відповідно 30 листопада. Здоровий глузд переміг. Будемо вважати це помилкою друкаря", - повідомив він у новій публікації в своєму Telegram-каналі.

Народний депутат Ярослав Железняк також зазначив, що до 1 грудня військовий збір буде рахуватися, як і раніше, за ставкою 1,5%.

Відео дня

"Публікацію закону 11416-д про підвищення зняли чи перенесли… Коротше опублікують його тепер лише завтра (30 листопада) і набуде чинності, як і планувалося, 1 грудня", - написав нардеп у Telegram.

Податковий закон - що відомо

Як писав УНІАН, учора президент Володимир Зеленський підписав законопроєкт про підвищення податків, який було ухвалено Радою ще 10 жовтня.

Напередодні прем'єр-міністр Денис Шмигаль повідомляв, що закон вступить в силу з 1 грудня. Однак ввечері 28 листопада народний депутат Данило Гетманцев зазначив, що, зважаючи на термін публікації закону, він набуде чинності з 29 листопада. Таким чином, військовий збір за новою ставкою мав би бути утриманий лише за два дні листопада.

Нардеп Ярослав Железняк наголосив, що це б створило багато незручностей, адже бізнесу довелося б перераховувати військовий збір за іншою ставкою.

Вас також можуть зацікавити новини: