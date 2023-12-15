Глава МЗС відзначає, що Україні залишилося провести переговори і ратифікувати угоду про вступ після відкриття перемовин про членство з Євросоюзом.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба переконаний, що Європейський Союз не повторить помилку минулого і вступ України не триватиме десятиліття, як відбувається з деякими іншими країнами, які досі не набули членства. Про це глава МЗС сказав в ефірі програми "Сніданок з 1+1".

Міністр пояснив, які тепер кроки має зробити Україна після відкриття переговорів про вступ.

"Ми відкрили переговори про членство. Це означає, що залишилось два кроки: провести переговори і ратифікувати угоду про вступ. Після цього Україна стає членом ЄС. Той шлях, який ми пройшли за півтора роки – від отримання статусу кандидата до сьогодні – це найшвидше в історії Європейського Союзу. Жодна інша країна не проходила шлях від кандидатства до відкриття переговорів за півтора року", – наголосив Кулеба.

При цьому, як розповів глава МЗС, у минулому Євросоюз робив великі помилки з іншими країнами, бо переговори про вступ затягувалися, а деякі тривають й зараз.

"Але з Україною цього не повториться... Європейський Союз не повторить помилку, коли переговори затягуються на десятиліття", – сказав Кулеба.

Міністр підкреслив, що минулого року Україна витягнула ЄС із коми розширення, бо ще два роки тому в ЄС про розширення ніхто не говорив.

Він переповів історію від міністерки закордонних справ Німеччини Анналени Бербок, яка повідомила: що якби вона два роки тому публічно виступила за розширення Європейського Союзу, то одразу же мала би написати заяву на звільнення з посади глави МЗС.

"Зараз настрій і політичний момент абсолютно інший", – наголосив Кулеба.

Також глава МЗС наголосив, що Україна отримала на саміті ЄС те рішення, якого прагнула.

"Звичайні рішення – це робота. Складні рішення – це мистецтво. А надскладні рішення – це магія. І скажу, що це було надскладне рішення. І це магія дипломатії. Магія людських стосунків", – сказав Кулеба.

У цьому зв'язку, міністр закликав українців випити шампанського.

"По-перше, конкретно на цьому етапі сьогодні треба випити шампанського. Я всіх закликаю це зробити... Я трошки випив по дорозі (в колі дипломатичної команди президента Зеленського), вночі ми повертались. Я дозволив собі випити келих вина. Тому що це було дійсно непросто", – повідомив Кулеба.

Євроінтеграція України

За даними видання The Times, низка проблем можуть послужити причиною відтермінування вступу України до блоку щонайменше до 2030 року, а можливо, Київ чекатиме і до наступного десятиліття. Виникає питання, наскільки серйозно Європейський Союз налаштований щодо вступу України до блоку.

Журналісти зазначають, що суперечки на саміті щодо перегляду витрат – це дрібниці порівняно з оцінкою вартості членства України в ЄС у 186 мільярдів євро. Такі кошти мають витратити потужні країни ЄС. Більшість держав також побоюються втратити право національного вето в таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення.

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