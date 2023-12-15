Приєднання країни такого розміру і стратегічного значення спричинить найрадикальніші зміни в ЄС за останні десятиліття.

Низка проблем можуть послужити причиною відтермінування вступу України до блоку щонайменше до 2030 року, а можливо, Київ чекатиме і до наступного десятиліття. Виникає питання, наскільки серйозно Європейський Союз налаштований щодо вступу України до блоку, пише The Times.

Журналісти зазначають, що суперечки на саміті щодо перегляду витрат – це дрібниці порівняно з оцінкою вартості членства України в ЄС у 186 мільярдів євро. Такі кошти мають витрати потужні країни ЄС. Більшість держав також побоюються втратити право національного вето в таких питаннях, як майбутні бюджети або розширення.

Водночас членство в ЄС має як тактичний, так і геополітичний характер. Воно могло б зміцнити Україну, закріпивши її на Заході перед можливим поверненням Дональда Трампа до Білого дому. Колишній президент чітко заявив про своє бажання припинити фінансування української армії.

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"Україна є частиною геополітичної сфери Європи. Так само, як і західні Балкани, Туреччина та Кавказ... Це піднімає ще одне питання: чи можна дозволити Україні перестрибнути через чергу, коли потреба у прийнятті Сербії, Албанії та Боснії є ще більш нагальною?", – пише редакція.

ЗМІ підкреслює, що вступ країни такого розміру і стратегічного значення, як Україна, спричинив би найрадикальніші зміни в ЄС за останні десятиліття. Україна була найбіднішою країною в Європі ще до вторгнення Росії.

Євроінтеграція України

Європейська Рада 14 грудня вирішила розпочати переговори про вступ до Європейського Союзу з Україною та Молдовою. Кілька представників Євроради стверджують, що прем’єр Угорщини Віктор Орбан свідомо пропустив зустріч під час голосування за рішення стосовно України. Усі інші країни підтримали початок переговорів з Україною – 26 голосували "за", а одна країна утрималася.

Водночас Євросоюз не зміг погодити пакет фінансування для України на €50 млрд. Цьому завадило вето скандального прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана.

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