Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення за відсутності прем'єр-міністра Угорщини, "але не за його спиною".

Лідери Європейського Союзу ухвалили рішення про початок переговорів з Україною та Молдовою про вступ без участі угорського прем’єра Віктора Орбана, що спричинило уникнення вето. Про це повідомляє Європейська правда з посиланням на високопосадовців ЄС.

Так, кілька представників Євроради стверджують, що Орбан свідомо пропустив зустріч під час голосування за рішення стосовно України. За даними джерел, усі інші країни підтримали початок переговорів з Україною - 26 голосували "за", а одна країна утрималася.

"Головне, що ніхто не виступив проти цього рішення. Таким чином, Євросоюз погодив рішення про початок переговорів з Україною і Молдовою та про надання Грузії статусу кандидата", – пояснив один зі співрозмовників.

За словами ще одного європейського політика з команди президента Євроради Шарля Мішеля, юридично "це абсолютно у відповідності до правил".

"Так, ми ухвалили рішення без присутності Орбана, але не за його спиною. Він знав, що буде голосуватися це рішення, і вийшов із кімнати", – зазначив співрозмовник видання.

Початок переговорів про вступ України до ЄС

У четвер, 14 грудня, Європейська Рада дозволила почати переговори про вступ України до ЄС. Можливість оголошення про початок переговорів із Україною на зустрічі у Брюсселі обговорювалася вже давно, при цьому ясності в цьому питанні не було.

Перед цим президент України Володимир Зеленський звернувся до лідерів ЄС із потужною заявою. Зокрема, він закликав "не впадати сьогодні в нерішучість" і "не зраджувати віру в Європу".

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