Компанія показала графік роботи на новорічно-різдвяні свята.

Українська компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи у період новорічно-різдвяних свят. Компанія запланувала вихідний на 1 січня. Про це повідомляє пресслужба "Нової пошти".

Під час новорічно-різдвяних свят відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

25 грудня – за своїм звичайним розкладом;

31 грудня - до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);

1 січня – відділення та кур’єри не працюватимуть.

"Завантаження посилок у поштомати також не відбуватиметься в ці дні, проте заздалегідь завантажені посилки ви зможете отримати", - додали в компанії.

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Решта днів - компанія працюватиме за звичайним графіком.

"Нова пошта" - головні новини

Наприкінці жовтня "Нова пошта" вийшла на ринок Нідерландів. Відтепер клієнти можуть замовити доставку з України або послуги кур'єра для відправки на будь-яку адресу в Нідерландах. Таким чином Нідерланди стали шістнадцятою країною, в якій почала працювати "Нова пошта".

4 жовтня "Нова пошта" скасувала оплату за повернення посилки та комісію від оголошеної вартості для відправника у разі відмови від отримання.

Крім того, з початку жовтня логістична компанія підвищила тарифи на доставку відправлень - документів, посилок і вантажів. У середньому вони зросли на 10 гривень.

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