Нідерланди стали шістнадцятою країною, в якій почала працювати "Нова пошта".

"Нова пошта" вийшла на новий ринок. Тепер клієнти можуть замовити доставку з України або послуги кур'єра для відправки на будь-яку адресу в Нідерландах.

У пресслужбі "Нової пошти" поділилися, що Нідерланди стали шістнадцятою країною, де логістична компанія надає свої послуги, включно з власною кур'єрською доставкою.

З України до Нідерландів до доставки приймаються відправлення вагою до 1000 кг. Ця послуга доступна як для фізичних осіб, так і для бізнес-клієнтів компанії.

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Терміни доставки з України до Нідерландів становлять від 4 днів, а всередині країни та в інші європейські держави - від 1 дня.

"Уже зараз "Нова пошта" працює з кур'єрською доставкою в усіх містах Нідерландів. Найближчим часом плануємо відкриття ще й власних відділень в Амстердамі та Утрехті, щоб ще більше сервісів стали доступними для наших клієнтів", - розповів CEO Nova Post у Нідерландах Антон Черниш.

"Нова пошта" - останні новини

Раніше УНІАН писав, що 1 жовтня "Нова пошта" вийшла на ринок Австрії з власною кур'єрською доставкою. Терміни доставки в країну з України становлять від 5 днів, а по Австрії та в інші європейські країни - від 1 дня.

Крім того, з початку жовтня "Нова пошта" підвищила тарифи на доставку відправлень - документів, посилок і вантажів. У середньому вони зросли на 10 грн.

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