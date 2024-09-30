При цьому скасовано деякі платежі – наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

З 1 жовтня 2024 року "Нова пошта" підвищує тарифи на доставку відправлень – документів, посилок та вантажів. Про це йдеться на сайті поштового оператора.

Зазначається, що в середньому тарифи зростуть на 10 грн, залежно від категорії посилки: мала, середня чи велика. При цьому "Нова пошта" скасувала деякі платежі – наприклад, комісію за оголошену вартість під час повернення посилок.

Скільки коштуватиме доставка посилки з 1 жовтня:

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Документи – 65 грн. У вартість уже входить фірмовий картонний конверт

Посилки до 30 кг. На пошті можуть запакувати безкоштовно ваше відправлення у фірмовий пакет на 0,5 кг, 1 кг, 2 кг та 4 кг. Під час відправки через поштомат фіксована вартість пакування – 15 грн. Вартість доставки залежатиме від ваги посилки:

Доставка по місту

до 2 кг — 60 грн,

до 10 кг — 90 грн,

до 30 кг — 140 грн.

Доставка по Україні

до 2 кг — 80 грн,

до 10 кг — 110 грн,

до 30 кг — 160 грн.

Щодо вантажів вагою понад 30 кг, доставка між відділеннями по місту розраховуватиметься за формулою +0,5 грн/кг. Між відділеннями по Україні – +1 грн/кг.

З безплатних послуг Нової пошти клієнтам доступні такі:

безплатне легке повернення від покупця продавцю у разі, якщо товар не підійшов,

безплатна переадресація посилки по Україні, поки посилка не приїхала в точку отримання,

безплатна переадресація по місту, навіть якщо посилка вже прибула у місце отримання,

безплатне паковання у фірмові пакети 0,5 кг, 1 кг, 2 кг, 4 кг та конверти для документів.

Аргументуючи підвищення тарифів, у "Новій пошті" наголосили, що за час великої війни в Україні зросли ціни на енергоносії – електроенергію та паливо – які становлять суттєву частку у собівартості послуг компанії, а також на інші речі.

"Так, споживчі ціни зросли на 7,5%, а рівень інфляції становить 8,2%. Оновлюючи тарифи, ми водночас впроваджуємо нові технології та покращуємо надання послуг. Збільшення тарифів дозволить нам продовжити працювати та створювати можливість українцям так само швидко отримувати свої посилки", – йдеться у повідомленні.

"Нова пошта": інші новини

"Нова пошта" продовжує розширювати свою присутність у країнах Європи. У червні два нових відділення відкрилися у Чехії. Тепер там доступні відділення "Нової пошти" у п’яти містах: Прага, Брно, Ліберець, Пльзень та Пардубице.

У травні "Нова пошта" запустила доставку між країнами Європи. Послуга була доступна у всіх країнах, де присутні відділення Nova Post, крім Молдови, Румунії та Сполученого Королівства.

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