Компанія скоротить робочий день 24 та 31 грудня.

Національний поштовий оператор "Укрпошта" не працюватиме 1 січня 2025 року. Про це повідомив генеральний директор "Укрпошти" Ігор Смілянський в ефірі телемарафону.

"Досить високе навантаження під цей час, але, тим не менш, ми намагаємось знайти баланс. Тому 24 грудня ми працюємо до 17:00. І 31 грудня ми працюємо до 17:00. 1 січня - вихідний", - сказав Смілянський.

Очільник "Укрпошти" додав, що всі інші дні - згідно звичайного розкладу.

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Робота пошти в Україні під час свят

Раніше українська компанія "Нова пошта" оприлюднила графік роботи у період новорічно-різдвяних свят. Так, відділення та адресна доставка "Нової пошти" працюватимуть за наступним графіком:

25 грудня – за звичайним розкладом;

31 грудня - до 17:00 (може відрізнятися в залежності від відділення);

1 січня – відділення та кур’єри не працюватимуть.

Нагадаємо, що державні свята, згідно з українським законодавством у мирний час мають бути вихідними днями, а в разі, коли святковий чи неробочий день збігається з вихідним, то вихідний день переноситься на наступний після святкового чи неробочого. Але оскільки нині країна перебуває у воєнному стані, то відповідно до закону "Про організацію трудових відносин в умовах воєнного стану" додаткових вихідних не передбачається. Втім, у недержавних компаніях це питання залишається на розсуд роботодавця.

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