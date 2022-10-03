В Україні у тестовому режимі запустили нову державну програму з доступного кредитування "єОселя".
Наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку "Дія", повідомили в Міністерстві економіки.
"Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що ця програма дасть українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% і кредитуванням до 20 років "на вигідних умовах".
Наразі до програми долучилися п'ять українських банків, які вже готові розпочати видачу кредитів, а саме:
🏦 "Ощадбанк",
🏦 "ПриватБанк",
🏦 "Укргазбанк",
🏦 "Скай банк"
🏦 "Глобус Банк".
"У цьому році учасниками програми зможуть стати соціальні категорії: військові та правоохоронці; медики; працівники освіти; науковці. З початку 2023-го року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям", - додали в Мінекономіки.
Доступна іпотека в Україні - що відомо
Раніше УНІАН повідомляв, що уряд з жовтня запускає перший етап програми "Доступна іпотека", взяти участь у якій зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.
До участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.
Алгоритм участі у програмі передбачає подачу заявки через "Дію", отримання відповіді банків у "Дії" та вибір житла, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки. Далі необхідно буде укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.