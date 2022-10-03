Програма дасть українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% і кредитуванням до 20 років "на вигідних умовах".

В Україні у тестовому режимі запустили нову державну програму з доступного кредитування "єОселя".

Наразі триває робота над її технічним доопрацюванням для запуску у застосунку "Дія", повідомили в Міністерстві економіки.

"Масовий запуск програми відбудеться у другій половині жовтня. Тоді послугою можна буде скористатися у мобільному застосунку "Дія", а подати заявку стане можливим у декілька кліків", - йдеться в повідомленні.

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Зазначається, що ця програма дасть українцям можливість придбати житло з мінімальним початковим внеском у 20% і кредитуванням до 20 років "на вигідних умовах".

Наразі до програми долучилися п'ять українських банків, які вже готові розпочати видачу кредитів, а саме:

🏦 "Ощадбанк",

🏦 "ПриватБанк",

🏦 "Укргазбанк",

🏦 "Скай банк"

🏦 "Глобус Банк".

"У цьому році учасниками програми зможуть стати соціальні категорії: військові та правоохоронці; медики; працівники освіти; науковці. З початку 2023-го року подати заявку у єОселі зможуть всі громадяни, які відповідатимуть визначеним критеріям", - додали в Мінекономіки.

Доступна іпотека в Україні - що відомо

Раніше УНІАН повідомляв, що уряд з жовтня запускає перший етап програми "Доступна іпотека", взяти участь у якій зможуть військовослужбовці, працівники сектору безпеки та оборони, медики, вчителі, педагогічні працівники та науковці закладів державної та комунальної форм власності.

До участі у програмі можуть долучитися громадяни України віком від 18 до 70 років, платоспроможні, які не мають житла або володіють нерухомістю менше 52,5 кв. м (додатково 21 кв. м на кожного наступного члена сім’ї) та не перебувають під санкціями.

Алгоритм участі у програмі передбачає подачу заявки через "Дію", отримання відповіді банків у "Дії" та вибір житла, яке планується придбати на умовах пільгової іпотеки. Далі необхідно буде укласти договори з банком та договір купівлі-продажу квартири.

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