Ставка складає 7% річних у гривні.

Кабінет міністрів розширив дію програми пільгового іпотечного кредитування "єОселя" на всіх громадян України, які не мають власного житла.

Завдяки цьому українці можуть отримати кредит у гривні з пільговою ставкою у 7% річним на строк до 20 років, про що на засіданні уряду заявив прем’єр-міністр Денис Шмигаль.

"Вносимо зміни, завдяки яким участь у програмі "єОселя" зможуть взяти інші українці, які не мають власного житла. Для них буде діяти пільгова річна ставка 7% у гривні. Перший внесок - від 20%, а термін кредитування - до 20 років", - сказав він.

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За словами голови уряду, ці та інші зміни в умови програми дозволять суттєво активізувати видачу іпотеки.

"Ми створюємо можливість для українських родин, які потребують житла, отримати його вже зараз", - зазначив він.

"ЄОселя" - хто може подати заявку та умови іпотеки

З 1 серпня придбати житло в іпотеку під 7% річних за пільговою державною програмою "єОселя" зможуть більше категорій українців. Прес-служба "Укрфінжитло" уточнює, хто може подати заявку з серпня:

ветерани війни та члени їх сімей; учасники бойових дій, особи з інвалідністю внаслідок війни, сім’ї загиблих (померлих) ветеранів війни, а також сім’ї загиблих (померлих) Захисників і Захисниць України;

внутрішньо переміщені особи;

інші громадяни України, які не мають власної житлової нерухомості або у власності яких менше, ніж 52,5 кв. метра для сім’ї з однієї особи (одинока особа) та додатково 21 кв. метр - на кожного наступного члена сім’ї.

Зазначається, що для цих категорій громадян будуть діяти наступні умови:

фіксована річна ставка у гривні - 7%;

перший внесок - від 20%;

термін кредитування - до 20 років;

придбати можна квартиру у будинку, що будується або не старшому за 3 роки на момент укладення договору.

Обрати житло, що будується, громадяни зможуть лише у забудовників, які акредитовані банками-учасниками програми. У рамках "єОселі" допускається кредитування виключно за такими моделями фінансування, коли покупець стає власником майнових прав на житло, що будується, під час оформлення кредиту. Така модель роботи забезпечує захист прав позичальників "єОселі" при купівлі квартири на первинному ринку в об’єктах, що будуються. Акредитація забудовників банками у програмі буде доступна лише для тих забудовників, які обрали прозорі механізми фінансування будівництва.

Іпотека в Україні - у яких областях діє програма "єОселя"

В умовах забезпечення "Укрфінжитлом" програми доступного іпотечного кредитування, є ряд певних змін. Так, зокрема, збільшено перелік територій, на які розповсюджується програма.

"Відтепер "єОселя" буде доступна на територіях Харківської, Запорізької та Херсонської областей, які не перебувають в окупації та на яких не відбуваються активні бойові дії. До категорії військовослужбовців та силовиків, які можуть взяти іпотеку під 3% річних, додали детективів і старших детективів Національного антикорупційного бюро, осіб рядового і начальницького складу Державного бюро розслідувань, детективів та осіб начальницького складу Бюро економічної безпеки", - сказано в повідомленні.

Крім того, для тих військових та силовиків, які внаслідок поранення під час бойових завдань отримали 1,2 групу інвалідності та втратили свою посаду, зберігається право на компенсацію відсоткової ставки за рахунок держави до рівня 3% річних.

Також зазначається, що програма залишається доступною під 3% річних для категорій військовослужбовців та силовиків, медиків, педагогів та науковців.

"З жовтня минулого року майже 1700 українських родин отримали власне житло на понад 2,3 млрд грн. Банками-партнерами "єОселі" наразі є "Ощадбанк", "Приватбанк", "Укргазбанк", "Глобус банк" та "Sky Bank". Ще декілька банків-партнерів знаходяться на стадії інтеграції із "Дією" та вже скоро долучаться до реалізації програми", - повідомили в "Укрфінжитлі".

Програма доступної іпотеки "єОселя" - що варто знати

1 жовтня 2022 року стартувала державна програма доступної іпотеки "єОселя". На першому етапі вона була доступною для чотирьох категорій громадян - військовослужбовців, працівників сектору безпеки та оборони, медиків, вчителів, педагогічних працівників та науковців.

Для них ставка іпотечного кредиту складає 3% річних. А строк кредиту та початковий внесок також складають відповідно 20 років та 20% від вартості житла. Зараз таких пільгових іпотечних кредитів уже видано на суму більш ніж 1,2 млрд грн.

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