Фон дер Ляєн попередила, що варто готуватися до зростання цін у ЄС і США.

У середу, 12 березня, Європейський союз оголосив про відповідні мита на американські товари в розмірі 28,33 мільярда доларів. Ця сума "відповідає економічному масштабу" мит, введених президентом США Дональдом Трампом.

Видання Axios пише, що 1 квітня ЄС припинить призупинення контрзаходів, про які блок оголосив за першої адміністрації Трампа.

"Ці контрзаходи спрямовані на низку американських товарів, які відповідають на економічні збитки, завдані експорту сталі та алюмінію з ЄС на суму 8 мільярдів євро", - йдеться в заяві Єврокомісії.

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Крім того, у відповідь на нові мита Трампа, що зачіпають понад 18 мільярдів євро експорту з ЄС, "Комісія запроваджує пакет нових контрзаходів щодо експорту зі США". Зазначається, що мита "наберуть чинності до середини квітня після консультацій із державами-членами та зацікавленими сторонами".

"Мита - це податки. Вони шкідливі для бізнесу і ще гірші для споживачів. Ці мита порушують ланцюжки поставок. Вони вносять невизначеність в економіку. Робочі місця під загрозою. Ціни зростатимуть. Як у Європі, так і в США", - заявила голова Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн.

За її словами, Європейський союз має діяти, щоб захистити споживачів і бізнес.

"Контрзаходи, які ми вживаємо сьогодні, є сильними, але пропорційними", - додала фон дер Ляєн, підкресливши, що ЄС "готовий до конструктивного діалогу".

Мита Трампа щодо ЄС - головні новини

Президент США Дональд Трамп пригрозив запровадити мита на імпорт із ЄС у розмірі 25%. Глава Білого дому розкритикував блок, заявивши, що він "був створений для того, щоб нашкодити Сполученим Штатам".

При цьому європейські виробники попередили, що американці не зможуть собі дозволити популярні делікатеси з Європи, як-от шампанське та сири.

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