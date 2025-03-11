Нові мита є покаранням для Канади за те, що вона запровадила свої мита у відповідь на перший пакет американських тарифів.

Канадська провінція Онтаріо запровадила 25-відсотковий тариф на електроенергію, що постачається у суміжні з нею штати США. Американський президент Дональд Трамп оголосив про нові мита у відповідь на це.

"Я доручив моєму міністру торгівлі запровадити додаткові 25% мита, довівши його до 50%, на всю сталь та алюміній, що надходять до США з Канади. Це набуде чинності завтра вранці, 12 березня", – написав він у соцмережі Truth Social.

Крім того, Трамп зажадав, аби Канада негайно скасувала свої мита на фермерську продукцію зі США, які становлять від 250% до 390% на різні молочні продукти. На додаток президент США вимагає скасувати інші "кричущі, давні мита Канади", і якщо це не буде зроблено, він погрожує запровадити з 2 квітня суттєві мита на канадські автомобілі. Трамп переконаний, що такий крок назавжди закриє автомобільну промисловість Канади. Він додав, що ці автомобілі можна легко виробляти в США.

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Далі Трамп висловив обурення тим, що Канада "майже нічого не платить" за національну безпеку, покладаючись на військовий захист США.

"Це не може тривати. Єдине логічне рішення – щоб Канада стала нашим дорогоцінним п’ятдесят першим штатом. Це повністю усуне всі тарифи та інші проблеми. Податки канадців значно знизяться, вони будуть більш захищеними – як у військовому, так і в інших аспектах – ніж будь-коли раніше, проблема Північного кордону зникне, а найбільша й наймогутніша нація у світі стане ще більшою, кращою та сильнішою – і Канада стане її важливою частиною", – написав Трамп.

Він зауважив, що за такого сценарію "штучний кордон" між США і Канадою "нарешті зникне", але "чудовий гімн "O Canada" продовжить звучати - вже як символ штату у складі США.

Конфлікт Трампа з Канадою: останні новини

Як писав УНІАН, Трамп спровокував масштабну торговельну війну проти ключових партнерів. Так, Канада і Китай вже запровадили свої мита у відповідь. Рішення президента США призведе до додаткових витрат американських домогосподарств.

Після своєї перемоги на виборах Трамп кілька разів публічно закликав Канаду приєднатися до складу США. Як стало відомо згодом, у розмовах з канадським прем’єром Трамп прямо попередив, що хоче переглянути кордони США з Канадою.

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