Міністр економіки Німеччини Хабек заявив, що є час для діалогу між ЄС і Китаєм.

Китай і Європейський Союз домовилися про початок переговорів щодо запланованого введення тарифів на електромобілі китайського виробництва, які імпортуються на європейський ринок, пише Reuters з посиланням на високопоставлених чиновників з обох сторін.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек заявив, що комісар ЄС Валдіс Домбровскіс поінформував його про те, що відбудуться конкретні переговори з Китаєм щодо тарифів.

Підтвердження надійшло після того, як міністерство торгівлі Китаю заявило, що його глава Ван Вентао і Домбровскіс, виконавчий віце-президент Європейської комісії, домовилися про початок консультацій з приводу антисубсидійного розслідування ЄС щодо китайських електромобілів: "Це новина і несподіванка, оскільки за останні кілька тижнів не вдалося укласти конкретний графік переговорів", – заявив Хабек.

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За його словами, це був перший крок, і їх потрібно буде зробити ще багато: "Ми ще далекі від кінця, але, принаймні, це перший крок, який раніше був неможливий", – додав він.

Візит Хабека – перший візит високопоставленого європейського чиновника після того, як Брюссель запропонував високі мита на імпорт електромобілів (EV) китайського виробництва для боротьби з тим, що ЄС вважає надмірними субсидіями.

Хабек заявив, що є час для діалогу між ЄС і Китаєм щодо тарифних питань до того, як мита набудуть повної чинності в листопаді, і що він вірить у відкриті ринки, але ринки вимагають рівних правил гри. Доведені субсидії, які мають на меті збільшити експортні переваги компаній, не можуть бути прийняті, сказав міністр.

Ще однією точкою напруги між Пекіном і Берліном є підтримка Китаєм Росії у війні в Україні. Хабек зазначив, що минулого року китайська торгівля з Росією зросла більш ніж на 40%. Хабек сказав, що говорив китайським офіційним особам, що це негативно впливає на їхні економічні відносини. "Обхід санкцій, накладених на Росію, є неприйнятним", – підкреслив він, додавши, що технічні товари, вироблені в Європі, не повинні потрапляти на поле бою через інші країни.

Торговельна війна між Китаєм та ЄС

ЄС вирішив запровадити додаткові мита на імпорт китайських електромобілів до 38,1% понад чинні 10%. В свою чергу Китай уже дав сигнал про готовність вжити заходів у відповідь в сферах сільського господарства, авіації та автомобілів із великими двигунами. Невдовзі Китай розпочав антидемпінгове розслідування щодо імпорту свинини та субпродуктів з Європейського Союзу. Такий крок в основному спрямований проти Іспанії, Нідерландів та Данії.

Міністр економіки Німеччини Роберт Хабек під час візиту до Пекіна запевнив, що тарифи Європейського союзу на китайські товари не є "покаранням". Він зазначив, що такий крок необхідний для рівного доступу на ринок.

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