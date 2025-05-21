Відключення мобільного інтернету та зв’язку поступово стають нормою в Росії.

За останню добу відключення інтернету було зафіксовано в Липецькій, Володимирській, Московській та інших областях. Місцева влада пояснює населенню, що це робиться "з метою безпеки".

Про це повідомляє Центр протидії дезінформації при Раді національної безпеки і оборони України у Facebook.

"Справжня мета таких дій Кремля - аж ніяк не безпека людей. Насправді це один з елементів "закручування гайок" та обмеження свобод, щоб максимально обмежити доступ росіян до небажаних Кремлю джерел інформації та унеможливити будь-яку нелояльність режиму", - йдеться в повідомленні.

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Центр протидії дезінформації відмітив, що відключення мобільного інтернету та інших засобів зв’язку поступово стають нормою в багатьох регіонах Російської Федерації.

Так, відключення зв’язку почалися в РФ напередодні "Дня побєди". Тоді це пояснювали заходами для забезпечення безпеки святкування. Втім, після свята відключення стають все частішими.

Збої мобільного інтернету в РФ

5 травня в РФ стався масштабний збій у роботі інтернет-провайдерів і мобільних операторів. Користувачі тоді скаржилися на перебої зв'язку та інтернет-з'єднання одразу у всіх основних провайдерів: "Білайн", "Мегафон", МТС, Т2, "Ростелеком" і Yota.

Російська влада тоді заявила, що проблеми зі зв'язком пов'язані з підготовкою та проведенням параду Перемоги в Москві, і можуть тривати аж до 9 травня.

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