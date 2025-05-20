Відключення також торкнулося телефонних ліній екстрених служб.

Усі провідні провайдери Іспанії, включно з Movistar, Orange, Vodafone, Digimobil і O2, страждають від перебоїв. Проблеми позначилися на роботі екстрених служб.

Видання LBC пише, що проблеми торкнулися більшої частини країни, зокрема, всіх великих міст, зокрема Мадрида, Малаги, Барселони, Валенсії, Мурсії, Севільї та Більбао.

Люди по всій країні повідомляють про відсутність сигналу, повне відключення і проблеми з інтернетом.

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Крім того, відключення також торкнулося телефонних ліній екстрених служб - загальноєвропейський номер 112 став недоступним у деяких районах Іспанії.

Очевидно, проблема виникла через серйозний збій у системі компанії Telefónica, яка є оператором більшості мобільних мереж Іспанії. Повідомляється, що телекомунікаційний гігант провів оновлення мережі, яке пішло не за планом.

"Ми провели деякі роботи з оновлення мережі, які вплинули на послуги фіксованого зв'язку деяких компаній. Ми працюємо над розв'язанням цієї проблеми, і деякі з порушених послуг уже відновлено, наприклад, служба екстреної допомоги 112", - заявили в Telefónica.

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Через масштабне відключення світла зупинилися метрополітени та залізничне сполучення в цих країнах.

При цьому, хоч лікарні в Іспанії та Португалії й оснащені генераторами, персоналу доручили вимкнути комп'ютери, щоб економити електроенергію. Повідомляється, що країни в один момент "втратили" 10 ГВт електроенергії.

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