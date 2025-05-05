У Росії 'обвалилась' половина інтернету: влада каже, що так і треба

Мовляв, неполадки викликані "забезпеченням безпеки святкових заходів", і можуть тривати до 9 травня.

5 травня в Росії стався масштабний збій у роботі інтернет-провайдерів і мобільних операторів – про це повідомляють місцеві медіа.

Користувачі скаржаться на перебої зв'язку та інтернет-з'єднання одразу у всіх основних провайдерів: "Білайн", "Мегафон", МТС, Т2, "Ростелеком" і Yota. Збої підтверджує сайт Downtector.

Слідом за збоями провайдерів долучилися банківські додатки та низка сервісів, зокрема Telegram і WhatsApp. Також неполадки спостерігаються на сайті Міноборони.

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Збій інтернету в Росії: де спостерігаються проблеми з доступом

Російська влада заявила, що проблеми зі зв'язком пов'язані з підготовкою та проведенням параду Перемоги в Москві, і можуть тривати аж до 9 травня.

"Можливі обмеження доступу до Інтернету у зв'язку із забезпеченням безпеки святкових заходів, що проводяться", – йдеться в повідомленні, які почали надходити росіянам.

9 травня: що треба знати

Раніше російський диктатор Путін оголосив одностороннє перемир'я на 8-10 травня, зазначивши, що вважає, що Україна має ухвалити дзеркальне рішення.

Водночас президент Володимир Зеленський не прийняв пропозицію Путіна про перемир'я на 9 травня. За його словами, необхідно, щоб вогонь припинився хоча б на 30 днів.

Також стало відомо, що одразу два світових лідери відвідають парад до 9 травня в Москві. Йдеться про голову Китаю Сі Цзіньпіна та прем'єра Словаччини Роберта Фіцо.

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