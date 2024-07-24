Уряди повинні зробити експортний контроль набагато ефективнішим.

Росія продовжує у великих масштабах виробляти ракети і безпілотники, використовуючи західні компоненти. Незважаючи на численні заходи експортного контролю, західні компанії все ще несуть значну частину відповідальності за надання Росії доступу до цих важливих компонентів. Щоб зробити експортний контроль ефективним, потрібно притягувати до відповідальності, пише Financial Times.

Зазначається, що понад 50 країн запровадили санкції проти Росії. Вони передбачають експортний контроль. Це збільшило виробничі витрати для російських військових і зупинило їхні ланцюги постачання. Однак потік дистриб'юторських мереж допомагає РФ обходити обмеження.

За словами журналістів, щоб зробити експортний контроль ефективним, необхідне корпоративне примусове виконання – урядовий евфемізм для каральних заходів проти наших власних корпорацій - доповнене вторинними санкціями і значним збільшенням фінансування наглядових органів.

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Російський військово-промисловий комплекс покладається на компоненти західного виробництва. У 2023 році українська влада запустила унікальний ресурс, який надав безпрецедентну інформацію про російську армію: "Компоненти в озброєнні агресора", а незабаром і "Знаряддя війни" (іноземне обладнання, що використовується агресором у виробництві зброї).

Влада ідентифікувала 3638 компонентів у 134 окремих одиницях озброєння. Наприклад, БПЛА "Шахед-238" має електронні компоненти з Канади, Китаю, Німеччини, Нідерландів, Швейцарії, Тайваню та США. Ці висновки підтверджують власні дослідження Росії про те, що її армія на 70-90% залежить від компонентів західного виробництва.

У своїх нещодавніх атаках на цивільну інфраструктуру України Росія застосувала нові типи озброєнь, зокрема, ракети Х-69 і "Циркон". Це свідчить про те, що країна здатна впроваджувати інновації у сфері озброєнь, які потребують ще більш складних західних компонентів. Росія все ще здатна адаптуватися, але робить це за допомогою Заходу, йдеться у статті.

Після повномасштабного вторгнення Росії в Україну країни коаліції підвищили узгодженість своїх режимів експортного контролю та посилили правозастосування. Нещодавні заходи США із залучення фінансових установ до руйнування мереж дистрибуції, за словами журналістів, вже дають результати. Банки Китаю все частіше ретельно перевіряють або відмовляються від операцій з Росією: "Однак жодна системно важлива установа ще не зіткнулася з американськими санкціями. Щоб бути ефективними, США повинні не лише погрожувати, але й використовувати свої потужні інструменти. І хоча залучення фінансових установ є цінним, успішна імплементація вимагає участі самих корпорацій", – пишуть автори.

Вони додають, що журналісти-розслідувачі, аналітичні центри та правозахисні організації надали вагомі докази того, як комплектуючі західних компаній потрапляють до Росії. Проблема зрозуміла всім, окрім самих корпорацій. У відповідь більшість компаній ховаються за шаблонними юридичними формулюваннями.

За словами журналістів, американські компанії зобов'язані не порушувати режими експортного контролю. Це передбачає недопущення доступу Росії до певних продуктів і обмеження майже всього експорту до РФ з метою використання у військових цілях. "Компанії повинні докладати більше зусиль для посилення належної обачності у своїх дистриб'юторських мережах для дотримання експортного контролю. Якщо це не вдасться, лише багатомільярдні штрафи за ухилення від експортного контролю, подібні до тих, з якими стикаються банки за відмивання грошей і фінансування тероризму, можуть змінити корпоративні розрахунки співвідношення ризиків і винагород", – підсумовують автори.

Компоненти для ВПК Росії

Раніше УНІАН писав, що РФ продовжує закуповувати на Заході компоненти для танків, дронів і ракет. Зокрема, європейська продукція потрапляє в Росію через турецьку компанію Enütek Makina.

До того ж в іранських "шахедах" знайшли польські компоненти. У Польщі розслідують порушення правил експорту зброї та технологій.

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