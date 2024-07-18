Прокуратура вже почала розслідування.

У Польщі розслідують порушення правил експорту зброї та технологій, унаслідок якого в іранських дронах Shahed-136 знайшли польські деталі.

Міністр внутрішніх справ Польщі Томаш Семоняк сказав, що цей випадок виявило Агентство внутрішньої безпеки. Він назвав його "абсолютно жахливим". "Прокуратура обов'язково проведе необхідні заходи, висуне звинувачення і повідомить про подальший хід розслідування", - цитує його Wydarzenia.

Він додав, що зараз уряд намагається "зам'яти всі питання, пов'язані із санкціями". "У попередні роки ця система була дуже ослаблена, всупереч риториці. Національна фіскальна адміністрація у співпраці з іншими службами вже кілька місяців проводить інтенсивну роботу, щоб санкції та ембарго не були обійдені", - сказав Семоняк.

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За інформацією Radio Zet, державна компанія з Познані продала деталі, які увійшли до іранських бойових "шахедів". Йдеться про насоси, виготовлені компанією, що належить польському Агентству промислового розвитку.

У "шахедах" знаходять західні деталі

В Україні неодноразово заявляли, що в іранських дронах, які практично щоночі атакують країну, виявляють компоненти з компаній країн Заходу.

За даними аналітиків, ідеться про американські, японські та швейцарські компанії.

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