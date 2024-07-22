Загалом перевезення заборонених товарів через Китай і Гонконг скоротилися з початку року.

У 2024 році перевезення через Китай та Гонконг напівпровідників та інших заборонених товарів для підтримки військових зусиль Росії скоротилися на п'яту частину. Однак Гонконг залишається глобальною гарячою точкою для ухиляння від санкцій, пише Reuters з посиланням на дані Міністерства торгівлі США.

Зазначається, що транзитні перевезення через Гонконг товарів високого пріоритету (Common High Priority Items, CHPL) впали на 28% в період з січня по травень. Зокрема, йдеться про передові компоненти, мікроелектроніку, які, на думку США і ЄС, можуть бути використані для війни Росії в Україні. Водночас транзитні перевезення цих товарів через материковий Китай, за винятком Гонконгу, впали на 19%.

Гонконг і Китай розглядаються урядом США як ключові глобальні вузли, через які Росія отримує матеріали для своєї військової промисловості, зокрема напівпровідники та деталі для безпілотників: "Я думаю, що є певні підстави для того, щоб бути принаймні оптимістичними щодо того, що ми змогли сповільнити частину цієї торгівлі. Китай все ще залишається нашою проблемою номер один", – розповів агентству американський чиновник.

Відео дня

Державний департамент і Мінфін США запровадили кілька раундів санкцій проти юридичних осіб по всьому світу, які мають комерційні зв'язки з російськими військовими, зокрема проти підставних компаній у Гонконзі, які займалися перенаправленням напівпровідників.

Чиновник, який говорив на умовах анонімності, сказав, що зниження незаконних потоків стало результатом кількох факторів, включаючи агресивне правозастосування з боку американської влади, а також взаємодію з компаніями, чия продукція переправляється через кордон.

Окремий набір митних даних вашингтонської некомерційної організації з питань глобальної безпеки показав, що понад 200 фірм, зареєстрованих у Гонконзі, відправили російським покупцям товарів на суму майже 2 мільярди доларів у період з серпня по грудень 2023 року.

Дані звіту Фонду "Комітет за свободу Гонконгу" (CFHK) свідчать, що в період з серпня по грудень 2023 року через Гонконг було відправлено підсанкційних товарів на суму 750 мільйонів доларів США – від висококласних чіпів Nvidia і французької Vectrawave до дешевих чіпів Texas Instruments і Intel.

Митні дані за 2023 рік показали, що дві партії Nvidia вартістю 1,58 мільйона доларів і 1,21 мільйона доларів були відправлені московській фірмі "Лотос" вантажовідправником під назвою Malachor Electronics з адресою в розкішному офісному будинку в центральному діловому районі Гонконгу. У період з серпня по грудень минулого року гонконгські вантажовідправники доставили в Росію товарів Nvidia на загальну суму 17,6 мільйона доларів після того, як вони були продані в таких країнах, як Китай, Тайвань, Туреччина, Таїланд, Сербія та ОАЕ, йдеться у статті.

До складу вантажу входили системи штучного інтелекту Jetson TX2, які є одними з компонентів, що використовуються в безпілотниках, виявлених українським урядом на полі бою: "Вживані Jetson доступні через багато каналів секонд-хенду. Хоча ми не можемо відстежувати продукцію після її продажу, якщо ми визначимо, що будь-який покупець порушує експортний контроль США, ми вживемо відповідних заходів", – зазначив представник Nvidia Джон Ріццо.

Серед інших високотехнологічних партій – дві партії напівпровідників компанії Vectrawave вартістю 1 млн доларів кожна, які були марковані як мікропроцесори. Vectrawave є виробником спеціалізованих напівпровідників для високотехнологічних систем зв'язку та оборони, включаючи радари.

За словами журналістів, легкість заснування та реєстрації нових фірм у Гонконзі призвела до зростання кількості судноплавних і логістичних компаній та інших посередників, які також сприяли обмеженню торговельних і грошових потоків з Іраном і Північною Кореєю. На деякі з них були накладені санкції з боку американської влади.

Під час візитів до промислових будівель у Гонконзі, розташованих неподалік від міського контейнерного порту Квай Чун, представники Reuters виявили зачинені офіси вантажовідправників, зазначених у митних та корпоративних документах. Одна з фірм, Align Trading, вантажовідправник чіпів Vectrawave, мала адресу, що являла собою запліснявілу кімнату, завалену сотнями реєстраційних листів гонконгських компаній.

В обхід санкцій

Компанії, пов'язані з російським шпигунським угрупованням "Сернія", відновили закупівлі обладнання у німецького виробника інструментів. Heller Tools продала дрилі та інші інструменти на загальну суму 1,2 мільйона доларів. Мережа "Сернія" створена під керівництвом спецслужб Росії для обходу санкцій і отримання обладнання для оборонної промисловості РФ.

Раніше УНІАН писав, що німецький суд засудив громадянина ФРН з подвійним німецько-російським громадянством до шести років та дев'яти місяців позбавлення волі за те, що він продавав електроніку компаніям РФ для військового використання.

Вас також можуть зацікавити новини: