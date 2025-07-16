Станом на 2015 рік понад 600 тис. українців десятиліттями стояли у квартирних чергах.

16 липня Верховна Рада прийняла за основу законопроєкт "Про основні засади житлової політики". Це дає старт масштабній житловій реформі в Україні, повідомляє голова партії "Слуга Народу" Олена Шуляк.

"Понад 600 тис. українців десятиліттями стоять у квартирних чергах і це дані тільки на 2015 рік. А війна ще суттєвіше поглибила цю проблему, оскільки в нас колосальна кількість ВПО, які також потребують поліпшення житлових умов", - зазначила Шуляк.

За її словами, ключовими проблемами житлової політики на сьогодні є недоступне та неякісне житло, нестача житла для ВПО та ветеранів і неврегульований ринок оренди.

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Що передбачає житлова реформа

За словами нардепки, замість стояння в квартирних чергах, які вже багато років не рухаються (оскільки щорічно держава видає не більше кількох сотень квартир), людям, які потребують поліпшення житлових умов, нададуть інструменти отримання цього житла. Це буде низка доступних фінансово-кредитних механізмів, перезапуск інструменту житлово-будівельних кооперативів, а також державно-приватне партнерство.

"Для тих громадян, чиї доходи цього не дозволять, буде запроваджено два формати тимчасового житла - соціальна оренда та оренда з правом викупу. Обидва механізми вже багато років ефективно працюють у ЄС, і ми максимально адаптуємо їх під українські реалії. Зокрема, буде і тимчасове службове житло", - пояснила Шуляк.

Хто надаватиме житло в соціальну оренду

Вона зазначила, що житло, яке можна взяти в соціальну оренду, буде надаватись з державного та муніципального фондів соціального житла. Наразі в Україні їх немає, що є наслідком приватизації 90-х років. Але цей фонд будуть створювати, і він, за словами нардепки, має бути "на мільйони квадратних метрів".

"Це буде і нове житло, що споруджуватиметься за державний кошт, і державно-приватне партнерство, але головне, що ми зможемо в такий спосіб нарешті добудувати всі наші довгобуди - наслідок діяльності недобросовісних забудовників і не тільки. Законопроєкт щодо фонду соціального житла, де все це буде прописано, вже готується. Наступним, фінальним, буде законопроєкт про управління цим фондом", - підкреслила Шуляк.

Пільгова оренда житла - останні новини

2 липня прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду заявив, що в Україні розпочався експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Деякі категорії українців зможуть орендувати квартиру орієнтовно за 6 тисяч гривень на місяць.

Раніше повідомлялося, що у 2025 році в Україні запрацював новий механізм підтримки ВПО – субсидія на оренду житла. Розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім'ї та граничної вартості оренди житла у регіоні.

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