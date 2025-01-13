Держава компенсує орендодавцям податки, які потрібно сплатити з доходу від оренди.

В Україні з 29 січня запрацює новий механізм підтримки внутрішньо переміщених осіб – субсидія на оренду житла.

Як повідомили в уряді, це частина програми "Зимова єПідтримка", спрямованої на допомогу українським родинам у складні зимові місяці.

Скористатися програмою можуть внутрішні переселенці, що відповідають таким критеріям:

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ВПО, які переїхали до будь-якого регіону, що перебуває під контролем України, і не мають у власності житла на цих територіях із загальною площею понад 13,65 м2 на кожного члена сім'ї;

родини ВПО, житло яких знищено/пошкоджено і непридатне для проживання;

родини, які витрачають на оренду понад 20% доходу;

ВПО, які не отримують допомогу на проживання;

ВПО, які не є учасниками програми "Прихисток".

Зазначається, що родини з доходом меншим від 2 прожиткових мінімумів (наразі до 5840 грн) можуть розраховувати на більшу субсидію. Загалом розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім'ї та граничної вартості оренди житла у регіоні.

Для оформлення субсидії необхідний договір оренди житла, який можна разом із заявою підписати та подати:

у відділеннях Пенсійного фонду;

через вебпортал чи застосунок ПФУ з накладанням електронного підпису;

у ЦНАПах.

Субсидії призначаються на 6 місяців з можливістю продовжити її на такий самий період. Заяву розглядають до 10 робочих днів. Субсидію перерахують на поточний рахунок в уповноваженому банку.

При цьому держава компенсує орендодавцям податки, які потрібно сплатити з доходу від оренди:

власникам житла – ПДФО та військовий збір;

власникам житла-ФОПам – ставку єдиного податку.

Призначення субсидії розпочнеться з кінця січня.

Субсидія на оренду житла для ВПО - останні новини

У січні розпочинається робота нової програми для переселенців, а саме видачі субсидії на оренду житла, повідомляв прем'єр-міністр Денис Шмигаль.

Новий вид субсидії для переселенців передбачає часткову або повну оплату за оренду житла (субсидія для ВПО на оренду житла). При цьому субсидія на комуналку жодним чином не впливає на отримання субсидії на оренду житла - їх можна буде отримувати одночасно.

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