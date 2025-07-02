Нормою буде метраж 40 м2 на родину з двох осіб.

Уряд розпочав експериментальний проєкт створення фонду муніципального орендного житла. Деякі категорії українців зможуть орендувати квартиру орієнтовно за 6 тисяч гривень на місяць.

Про це повідомив прем’єр-міністр Денис Шмигаль під час засідання уряду.

Він зазначив, що муніципальне житло насамперед отримають ветерани, рідні загиблих захисників, військовослужбовці, внутрішньо переміщені особи (ВПО), діти-сироти, вчителі, лікарі, комунальники. Нормою буде метраж 40 м2 на родину з двох осіб, а також придатність квартири до проживання, включно з умеблюванням та побутовою технікою.

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"Орендна плата буде формуватися за спеціальною формулою з урахуванням умов конкретного регіону. Ставка набагато нижча за ринкову і тому доступна для родин з невеликим достатком. Орієнтовно в місяць за оренду однокімнатної квартири люди платитимуть близько 6 тисяч гривень", - сказав прем’єр.

За його словами, проєкт буде фінансуватися за кошти місцевих бюджетів, а також за кредитні та грантові кошти партнерів. Замовниками будівництва виступатимуть громади.

Шмигаль зазначив, що це також сприятиме інтеграції внутрішньо переміщених осіб у нові громади та створить додаткові стимули для повернення українців на Батьківщину.

Пільгова оренда житла - головні новини

У 2025 році в Україні запрацював новий механізм підтримки ВПО – субсидія на оренду житла. Розмір субсидії визначається індивідуально, залежно від доходу родини, кількості членів сім'ї та граничної вартості оренди житла у регіоні.

Раніше УНІАН писав, скільки відсотків від зарплати витрачають українці на житло. За даними спільного дослідження ЛУН та Work.ua, продавець-консультант в Києві витрачатиме на оренду однокімнатної квартири 76% від зарплати, а прибиральниця не зможе дозволити собі оренду.

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