Найбільше власних коштів понад суму ваучера потрібно додати для купівлі житла в Києві.

Державного житлового ваучера на 2 мільйона гривень, який отримують деякі категорії переселенців, на купівлю житла вистачить не в усіх регіонах України. У деяких областях цієї суми цілком достатньо для придбання однокімнатної квартири, тоді як в інших покупцям доведеться доплачувати власні кошти, свідчать результати дослідження маркетплейсу нерухомості DIM.RIA.

У листопаді 2026 року в Україні за житловий ваучер можна придбати 11% об’єктів нерухомості. У Києві частка таких пропозицій становить лише 6,8%, а у Київській області – 12,8%.

Найбільше житла, доступного за програмою ваучерів, у Волинській (37,2% від усіх пропозицій на ринку), Закарпатській (36,3%), Львівській (34,2%) та Черкаській (31,1%) областях. При цьому найменше подібних пропозицій для купівлі у Полтавській (5,8%), Харківській (5,4%), Чернігівській (5%), Одеській (4,4%), Запорізькій (4,4%) та Сумській (4,3%) областях.

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Найбільша частка оголошень вартістю до 2 млн грн зафіксована у Запорізькій (77%), Сумській (68%), Миколаївській (65%) та Харківській (58%) областях. Найменше пропозицій у межах бюджету ваучера представлено у Рівненській (7%), Львівській (3%), Чернівецькій (1%) областях, а також у Києві (4%). На Закарпатті подібних об'єктів з'являється всього кілька штук на місяць.

За даними аналітичного центру DIM.RIA, найбільшу площу житла за 2 млн грн можна придбати в таких областях:

Запорізькій області – 51,9 м²;

Дніпропетровській області – 48,4 м²;

Миколаївській області – 47,9 м²;

Сумській області – 47,4 м².

У Києві за 2 млн грн можна в середньому купити 32 м² житла, а у Київській області дещо більше – 38,3 м².

Зазначається, що у більшості західних і частині центральних областей медіанна вартість однокімнатної квартири перевищує 2 млн грн. Найбільшу частку власних коштів понад суму ваучера потрібно додати для купівлі житла в Києві – 45% його вартості. У Львівській області цей показник становить 39%, у Закарпатській та Рівненській – по 25%, а в Чернівецькій – 24%.

Натомість у східних областях, а також на Хмельниччині медіанна вартість однокімнатної квартири не перевищує 2 млн грн, тож суми ваучера має вистачити на її придбання.

Нерухомість в Україні – останні новини

За рік оренда однокімнатних квартир у більшості районів Києва подешевшала, тоді як ціни на купівлю житла в столиці здебільшого зросли. Найбільше падіння відбулося в Печерському районі – на 19%.

Слід зазначити, що найдорожчим містом для оренди житла виявився Ужгород. Медіанна вартість оренди "однушки" у найбезпечнішому обласному центрі України становить 31 500 грн на місяць.

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