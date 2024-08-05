Москва збирає судна для перевезення СПГ, щоб обійти обмеження.

РФ продовжує використовувати "тіньовий флот" для транспортування скрапленого природного газу. До санкційного газового об'єкту причалювало судно без страховика, з фейковим місцезнаходженням і належить маловідомій індійській компанії.

Видання Bloomberg пише, що біля експортного заводу "Арктик СПГ 2" могло причалити судно Pioneer, яке показувало, що воно знаходиться на відстані 1300 кілометрів.

Pioneer - частина ймовірного "темного флоту" суден для перевезення СПГ. Супутникові знімки, зроблені 1 серпня, вперше показали СПГ-танкер на арктичному об'єкті, який не міг почати експорт через західні обмеження.

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Pioneer управляється компанією Ocean Speedstar Solutions. Компанія була зареєстрована в червні і має юридичну адресу в 150 кілометрах від Мумбаї. Pioneer належить компанії Zara Shipholding, яка вказала ту саму адресу, що й Ocean Speedstar.

До червня судном недовго керувала компанія Nur Global Shipping, ще одна маловідома компанія, яка працює з готелю Meydan у зоні вільної торгівлі ОАЕ. Використання маловідомих компаній схоже на маневр Москви зі створення тіньового флоту нафтових танкерів.

У базі даних Міжнародної морської організації страховик Pioneer також значиться як "невідомий" - ще одна характерна риса суден "темного флоту".

Дані стеження за судном Pioneer вказують на те, що воно перебуває в Баренцевому морі на північний схід від Норвегії, на великій відстані від Arctic LNG 2. На супутникових знімках судно не перебуває в тому місці, яке вказано системою стеження.

За даними Equasis, у червні компанія Ocean Speedstar взяла на себе управління іншим підозрюваним судном тіньового флоту СПГ - Asya Energy. Раніше судно Asya Energy також перебувало під управлінням дубайської компанії Nur Global Shipping. За даними суднового трекінгу, газовоз також перебуває в Баренцевому морі.

СПГ-танкери для Росії - останні новини

Ажіотаж із купівлею призвів до зростання цін на старі танкери, оскільки таємні покупці, яких підозрюють у зв'язках із Росією, почали накопичувати десятки суден для перевезення скрапленого природного газу. Це свідчить, що Москва розширює свій "тіньовий флот" енергетичних танкерів.

Інсайдери розповіли, що група раніше невідомих компаній, переважно зареєстрованих в ОАЕ, за останній рік придбала багато суден для перевезення СПГ.

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