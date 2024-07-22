Москва готується до посилення торговельних обмежень.

Ажіотаж з купівлею призвів до зростання цін на старі танкери, оскільки таємны покупці, підозрювані у зв'язках з Росією, почали накопичувати десятки суден для перевезення скрапленого природного газу. Це свідчить, що Москва розширює свій "тіньовий флот" енергетичних танкерів, пише Financial Times.

Інсайдери судноплавної галузі розповіли виданню, що група раніше невідомих компаній, переважно зареєстрованих в Об'єднаних Арабських Еміратах, за останній рік придбала багато суден для перевезення СПГ. Це призвело до зростання ринкових цін, особливо на найстаріші танкери.

Зазначається, що ажіотажна купівля є відлунням того, як Москва створила "тіньовий флот" танкерів для транспортування нафти по всьому світу в умовах західних санкцій. Для РФ часто використовує ОАЕ як центр для торгівлі енергоносіями. Хоча на продаж російського СПГ західні санкції впливають менше, ніж на нафту, Москва готується до посилення обмежень.

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Починаючи з другого кварталу 2023 року понад 50 суден для перевезення СПГ змінили власників на компанії, розташовані в ОАЕ, згідно з даними консалтингової компанії з управління ризиками для судновласників та урядів Windward. До цього такі угоди були рідкістю.

Команда групи з відстеження суден Kpler заявила, що події на ринку танкерів для перевезення СПГ вказують "на складну мережу морських операцій, потенційно пов'язаних з російськими інтересами". Деякі з груп, що базуються в Дубаї, мають непрозорі структури власності, схожі на ті, що керують "тіньовим флотом" нафтових танкерів Москви.

Деякі з нещодавно придбаних суден для перевезення СПГ зараз курсують маршрутами, які традиційно використовуються для транспортування газу з Росії. Зокрема, завантажують газ з Ямалу – флагманського експортного терміналу Росії, який ще не постраждав від санкцій.

Ставка на СПГ

За словами журналістів, СПГ набуває все більшого значення для російської економіки воєнного часу, забезпечуючи цінний дохід після втрати трубопровідного експорту до Європи. І ЄС, і Азія, великі ринки збуту російського СПГ, утрималися від введення заборони на імпорт, щоб уникнути перебоїв на світовому газовому ринку.

Але Захід почав робити кроки для обмеження торгівлі. У червні ЄС схвалив обмеження, які забороняють розвантаження російського СПГ з великих криголамів на менші судна в портах ЄС. Це значно обмежує можливості Росії з розповсюдження свого газу по всьому світу. Великий російський СПГ-проект "Арктик СПГ-2" також потрапив під санкції з боку США, що робить все більш складним відвантаження, йдеться у статті.

Трейдери кажуть, що більш непрозорі флоти можуть полегшити торгівлю з проектів, що перебувають під санкціями. Збільшення закупівлі призвело до зростання цін на більш дешеві та менш ефективні СПГ-судна, яким понад 15 років. Одне судно СПГ, побудоване в 2007 році, було продано приблизно за 50 мільйонів доларів у 2022 році. Однак цього року ціна зросла до 80 мільйонів доларів.

"Ринок старих парових турбінних СПГ-суден занепав із посиленням екологічних норм, а також із різким удосконаленням двигунів СПГ. Але ми спостерігали відродження вартості цих типів суден. Деяким поясненням може бути те, що вони прямують до тіньового флоту", – заявив керуючий директор компанії-брокера по роботі з СПГ SSY Тобі Дуніпас.

Автори статті також вказують, що такі судна рідше застраховані від стихійних лих, але набагато вразливіші до аварій і розливів. Останні події зробили ризики набагато більш значущими, оскільки Росія готується до майбутніх обмежень на експорт СПГ. SSY вже довелося відмовити кільком потенційним клієнтам цього року через невдалу перевірку на відповідність санкціям.

Старший науковий співробітник Фонду Карнегі за міжнародний мир Сергій Вакуленко заявив, що Росія хоче нарощувати свої "тіньові" флотилії СПГ, при цьому тиск на російський скраплений газ зростає. Російські проекти, такі як "Ямал СПГ", можуть опинитися під санкціями, оскільки США і Катар почали виробляти більше газу: "Я думаю, що російські СПГ-оператори вважають, що це вже написано на стіні, і готуються до цього. Компроміс простий: якщо санкцій не буде, вони мають власний флот і використовують його, а якщо санкції будуть, вони не застрягнуть і зможуть продовжувати свою торгівлю", – підкреслив експерт.

Російський СПГ – останні новини

Раніше УНІАН писав, що Росії необхідно нарощувати експорт скрапленого природного газу, щоб поповнити казну і фінансувати війну в Україні. Західні пенсійні фонди можуть ненавмисно простягнути Кремлю руку допомоги.

Європа і Росія залишаються замкненими в напружених відносинах економічної залежності, зокрема британські фірми також допомагають підтримувати постачання російського скрапленого природного газу до Європи.

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