За відправку або отримання криптовалюти комісія не стягується.

Четвертий за популярністю месенджер в Україні WhatsApp запускає пілотний проєкт, який дозволить швидко відправляти криптовалюту іншим користувачам без обмежень та комісії.

Нова функція реалізується внаслідок інтеграції електронного гаманця Novi, пише The Verge.

Для відправки грошей досить натиснути на іконку вкладення – значок скріпки на Android або значок плюс на iOS – після чого обрати "Оплата", ввести суму та одержувача.

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Платформа надасть можливість користувачам месенджера безпосередньо відправляти та отримувати гроші без посередників. Водночас немає ніяких обмежень на частоту відправки платежів або плати за виведення стейблкоїна з гаманця або переведення в місцеву валюту.

Наразі функція тестується на обмеженому числі користувачів в США. Коли вона стане доступна всім, невідомо. Чи з'явиться ця фішка в Україні, теж незрозуміло.

Що відбувається з криптовалютою

На минулих вихідних на ринку криптовалют спостерігалося рекордне падіння за останні кілька місяців: всього за 24 години ціна біткоїн впала більш ніж на 20%, досягнувши $42 тис.

Проте не все так погано на ринку. Кілька токенів лише виграли від обвалу біткоїна. Зокрема у трійку найкращих увійшли Ethereum, USDT та USDC. Звання найпоширенішого токена дісталося UNI. А токеном із найбільшою позицією щодо вартості в доларах виявився "мемна" Shiba Inu.

Автор: Денис Пономаренко