Поки нових обмежень для клієнтів не запроваджували.

У зв'язку з посиленням карантинних обмежень на транспорті провідні поштові оператори України уточнили правила обслуговування клієнтів в умовах складної епідемічної ситуації.

Про це пише "Сьогодні" з посиланням на інформацію "Нової пошти" та "Укрпошти".

Зокрема, як сказали в "Новій пошті", для відвідування відділень клієнтам не будуть потрібні документи про вакцинацію або тести на коронавірус.

"Якщо відбудуться зміни, ми обов'язково проінформуємо наших клієнтів", – кажуть у компанії. При цьому нагадуючи про правила соціальної дистанції та маскового режиму.

"Укрпошта" аналогічно працюватиме без обмежень, це також стосується "червоної" і "помаранчевої" зон.

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"Поки ніяких змін в роботі відділень і обслуговування відділень не вводилося. Відділення в червоній карантинній зоні також працюють у звичайному режимі для всіх клієнтів", - сказано в повідомленні Національного поштового оператора.

Посилення карантину на транспорті

11 жовтня Кабінет міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів одного з цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

Автор: Юрій Годован