Порушників карантинних обмежень виявили на шести напрямках.

Нові правила перевезення пасажирів почали діяти з 21 жовтня. На потяги "Укрзалізниці" з початку доби не пустили 18 пасажирів через відсутність необхідних документів.

Про це повідомляє прес-служба компанії в Telegram-каналі.

"За першу половину доби 21 жовтня співробітники УЗ не допустили до поїздки 18 пасажирів через відсутність належних документів (або сертифіката про вакцинацію, або документа про отримання хоча б однієї дози вакцини, або негативного тесту)", - йдеться в повідомленні.

За даними компанії, порушників карантинних обмежень виявили на поїздах, що прямують за маршрутами:

№ 18 Ужгород-Харків - п'ять пасажирів;

№ 81 Ужгород-Харків - один пасажир;

№ 252 Миколаїв-Харків - три пасажири;

№ 150 Ворохта-Полтава - два пасажири;

№ 45 Лисичанськ-Ужгород - один пасажир;

№ 724 Київ - Харків - шість пасажирів.

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"УЗ закликає пасажирів дотримуватися нових правил проїзду в транспорті, які затвердив КМУ і не створювати незручностей собі і провідникам", - підсумували в компанії.

Нові правила проїзду в Україні

11 жовтня Кабінет Міністрів затвердив нові правила пасажирських перевезень на час карантину.

Так, з 21 жовтня міжрегіональні перевезення пасажирів в регіонах з "жовтим", "помаранчевим" або "червоним" рівнем карантину будуть дозволені за умови наявності у всіх водіїв, екіпажу літака і пасажирів одного з цих документів:

документа, що підтверджує отримання повного курсу вакцинації або документа, що підтверджує отримання однієї дози дводозної вакцини для регіонів "жовтого" рівня епідемічної небезпеки;

міжнародного, внутрішнього сертифіката або іноземного сертифіката, що підтверджує вакцинацію від COVID-19 однією дозою однодозної вакцини або двома дозами дводозної вакцини, дозволених ВООЗ для використання в надзвичайних ситуаціях, негативний результат тестування методом полімеразної ланцюгової реакції або одужання особи від зазначеної хвороби, дія якої підтверджена за допомогою Єдиного державного веб-порталу електронних послуг, у тому числі з використанням мобільного додатку порталу "Дія";

негативного результату тестування на COVID-19 методом ПЛР або експрес-тесту на визначення антигену коронавірусу SARS-CoV-2, який дійсний 72 години.

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В Україні за добу виявили 22 415 нових випадків COVID-19. Зокрема, захворіли 1771 дитина та 345 медпрацівників.

Також за добу було госпіталізовано 4892 особи; зафіксовано 546 летальних випадків; одужали 8036 осіб.

Вакцинація від коронавірусу в Україні

В Україні встановлено черговий рекорд вакцинації – вчора щеплення проти COVID-19 отримали понад 250 тис.осіб.

З початку вакцинальної кампанії в Україні щеплені 8 млн 373 тис. 550 осіб, з них повністю імунізовані та отримали дві дози вакцини – 6 млн 743 тис. 615.

Автор: Анастасія Горбачова