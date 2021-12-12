Ціна всього 279 доларів (приблизно 7 500 грн).

На краудфандинговому майданчику Kickstarter з'явився незвичайний проєкт: захищений смартфон TickTock від компанії Unihertz.

Головною його фішкою став розташований на задній панелі додатковий екран, що нагадує розумний годинник.

Читайте такожXiaomi готує революцію у світі акумуляторів для смартфонівСмартфон захищений від пилу, вологи та падіння. Спереду у нього класичний 6,5-дюймовий екран з роздільною здатністю Full HD+ та каплевидним вирізом під селфі-камеру.

Втім, найцікавіше – ззаду: між двома камерами розташувався невеликий круглий дисплей з діагоналлю 1,3 дюйма. На нього можна встановити циферблати, а також використовувати його для перегляду дзвінків, повідомлень або зробити селфі на основну камеру.

У плані технічних характеристик TickTock являє собою стандартний бюджетний смартфон: процесор MediaTek Dimensity 700, 8 ГБ оперативної і 128 ГБ постійної пам'яті. Батарея підтримує швидку зарядку потужністю 30 Вт, а за автономність відповідає акумулятор місткістю 6000 мАг.

Для запуску чудо-смартфона у виробництво була встановлена планка всього в $12 000,але всім смартфон там сподобався, що вже зібрано понад 200 тис. доларів. Ціна смартфона стартує від $279 (приблизно 7 500 грн), а перші постачання почнуться у квітні 20222 року.

Раніше повідомлялося, що смартфони нового покоління від Xiaomi отримають дуже незвичайну камеру. Мовиться про серію Xiaomi 12, яку, за чутками, представлять вже 28 грудня.

Очікується, що блок основної камери Ultra-версії, отримає відразу вісім отворів різного розміру і форми. Звичайно ж, не всі вони будуть зайняті датчиками зображення, проте така композиція все одно викликає захоплення.

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Автор: Денис Пономаренко