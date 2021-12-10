З чуток, Xiaomi 12 і 12 Pro покажуть вже 28 грудня.

Серія Xiaomi 12 може бути запущена вже до кінця 2021-го, тому не дивно, що витоки, що стосуються основного тріо моделей – Xiaomi 12, Xiaomi 12 Pro і Xiaomi 12 Ultra, все частіше просочуються в мережу.

Як очікується, вони стануть першими смартфонами на однокристальній платформі Qualcomm Snapdragon 898. Крім того, нові апарати повинні стати одними з найкращих, якщо не найкращими, камерофонами на ринку. Принаймні, про це говорить витік.

На просторах китайської соціальної мережі Weibo була опублікована фотографія захисного чохла для Ultra-версії, дизайн якої кардинально відрізняється від усіх попередніх смартфонів компанії.

На знімку можна побачити відразу вісім отворів різного розміру та форми. Звичайно ж, не всі вони будуть зайняті датчиками зображення, проте така композиція все одно викликає захоплення. Очікується, що смартфон отримає головну камеру на 50 МП, відразу три телеоб'єктиви та ультраширококутний модуль. З чуток, стандартні Xiaomi 12 і Xiaomi 12 Pro будуть випущені в кінці цього місяця, а ось реліз Xiaomi 12 Ultra очікується в першій половині 2022 року.

Нагадаємо, вчора Motorola анонсувала флагманський Moto Edge X30 – це перший смартфон на новітньому топовому чіпі Snapdragon Gen 1, який виготовляється по 4-нм техпроцесу.

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Новинка може похвалитися екраном з частотою 144 Гц та фронтальною камерою з рекордною роздільною здатністю 60 Мп. Продажі в Китаї стартують 15 грудня за відносно доступною ціною – 3999 юанів (16 999 грн).

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Автор: Денис Пономаренко