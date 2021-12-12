Девайс оснащений камерою, яка вміє знімати відео у 2K при 60 FPS. Від 18 000 грн.

Китайці придумали новий чудернацький гаджет – "розумне" дзеркало з вбудованим фітнес-інструктором, яке, по суті, є величезним екраном висотою з середньостатистичної людини.

Девайс називається Smart Fitness Mirror, а розробив його китайський пошуковий гігант Baidu.

У вимкненому стані гаджет нічим не відрізняється від звичайного дзеркала, але варто вимовити голосову команду або натиснути кнопку на корпусі і активується IPS-дисплей діагоналлю 43", прихований за відбивальним покриттям.

На екрані може відображатися час, погода та новини. Відмінною фішкою став віртуальний тренер зі штучним інтелектом (ШІ), який допомагає коригувати дії відповідно до індивідуальних тренувальних програм.

У дзеркалі встановлений восьми ядерний ШІ-процесор з максимальною обчислювальною потужністю 3 TOPS. Пристрій відстежує рухи користувача і виконує корекцію тренування в її процесі. Для цього використовується камера з кутом огляду 144 градуси, яка вміє знімати відео у 2k при 60 FPS.

У Китаї новинка продається в двох версіях: Pioneer за 4200 юанів (близько 18 000 грн) і Flagship за 4700 юанів (близько 19 300 грн). Про постачання дзеркала в інші країни поки нічого невідомо.

Раніше повідомлялося, що смартфони нового покоління від Xiaomi отримають дуже незвичайну камеру. Мовиться про серію Xiaomi 12, яку, за чутками, представлять вже 28 грудня.

Очікується, що блок основної камери Ultra-версії, отримає відразу вісім отворів різного розміру і форми. Звичайно ж, не всі вони будуть зайняті датчиками зображення, проте така композиція все одно викликає захоплення.

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Автор: Денис Пономаренко